Суд заарештував голову Полтавського ГЗК. Він може вийти під заставу в майже 1 мільярд гривень

Печерський районний суд Києва заарештував голову гірничо-збагачувального комбінату, повідомляє Офіс генерального прокурора 26 вересня.

За повідомленням, суд обрав такий запобіжний захід фігуранту з можливістю виходу під заставу в обсязі 999 мільйонів 991 тисяч гривень за клопотанням Спеціалізованої екологічної прокуратури.

«Підозрюваного взяли під варту у залі суду», – додає пресслужба.

Також зараз вирішується питання про арешт майна з метою «подальшого відшкодування збитків».

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Правоохоронці не повідомляють назви ГЗК та імені підозрюваного, але обставини вказують на Полтавський гірничо-збагачувальний комітет, який входить до групи Ferrexpo, що належить колишньому народному депутату Костянтину Жеваго.

Згідно з сайтом ГЗК, правління комбінату очолює Віктор Лотоус.

Голові правління 22 вересня повідомили про підозру в зловживанні повноваженнями та незаконному видобутку корисних копалин. За даними слідства, компанія мала ліцензію тільки на видобуток залізної руди. Натомість вона обробляла інші корисні копалини, отримані під час видобутку, обробляла їх і продавала отриманий щебінь.

Компанія наразі не коментувала перебіг справи.