Екскерівника київської філії «Приватбанку» підозрюють у причетності до заволодіння майном банку

Колишньому керівнику столичної філії «Приватбанку» повідомили про підозру в так званій «справі Коломойського», заявила Служба безпеки України 22 вересня.

«Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 мільярда гривень», – йдеться в заяві.

За даними слідства, у 2013-2014 роках олігарх Ігор Коломойський «створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером».

«Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 мільярда гривень, що на той період було еквівалентно понад 700 мільйонам доларів США», – додає СБУ.

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Згодом внески нібито були перераховані на рахунок Коломойського. Він віддавав їх як позики та виплати за кредитами підконтрольних компаній, заявили в СБУ.

Екскерівнику київської філії «Приватбанку» повідомили про підозру в незаконних діях із документами доступу до банківських рахунків, заволодінні чужим майном і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Фігуранта взяли під варту, досудове розслідування триває.

На початку вересня Коломойському оголосили про підозру в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. 2 вересня суд обрав йому запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.