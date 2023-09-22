Голову Полтавського ГЗК підозрюють у незаконному продажі щебню. Збитки оцінюють у «4 системи Patriot»

Голові правління гірничо-збагачувального комбінату, який належить колишньому народному депутату, повідомили про підозру в зловживанні повноваженнями та незаконному видобутку корисних копалин. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція 22 вересня.

Правоохоронці не озвучують назву комбінату, але обставини вказують на Полтавський ГЗК, який опосередковано належить колишньому парламентарю Костянтину Жеваго. Фотографії, оприлюднені ОГП, також схожі на фото Полтавського комбінату.

За даними прокуратури, підприємство мало ліцензію тільки на видобуток залізної руди. Водночас воно незаконно обробляло та реалізовувало інші корисні копалини, отримані в процесі видобування.

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«Ці породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Натомість їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, який продавали суб’єктам підприємницької діяльності. З 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 мільйонів кубічних метрів корисних копалин – це приблизно 164 тисячі вагонів. Сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів грн. За ці кошти можна придбати щонаймеше 4 нових комплекси Patriot», – заявили в Офісі генпрокурора.

Нацполіція уточнює, що йдеться про щебінь, отриманий у процесі дроблення та збагачення залізистих кварцитів. За даними Нацполіції, підприємство не мало ліцензії на обробку цих відходів з 2015 року.

Полтавське ГЗК належить компанії Ferrexpo. У грудні 2022 стало відомо, що власник групи, олігарх Костянтин Жеваго, вийшов зі складу ради директорів Ferrexpo. Це сталося після його затримання у Франції за підозрою у привласненні майна комерційного банку та подальшій легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах.

Компанія наразі не коментувала заяви правоохоронців.