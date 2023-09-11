Чехи вклали мільйони крон у компанію, яка фінансувала російську пропаганду – розслідування

Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю Чехії заморозило майно компанії Invest & Property Consulting за підозрою у шахрайстві. Окрім фінансових оборудок, як зазначається у розслідуванні чеського видання Seznam Zpravy, компанія використовувала сотні мільйонів крон заощаджень чехів для фінансування союзників російського президента Володимира Путіна.

Розслідувачам видання вдалося з’ясувати, що чеська інвестиційна компанія IPC надсилала десятки мільйонів крон своїх вкладників групі компаній, контрольованих донькою спікера експрезидента Чехії Вацлава Клауса Ерікою Гайковою.

Вона, серед іншого, субсидувала книжкове видавництво Česká citadela, яке друкувало тексти розповсюджувачів проросійської дезінформації, повідомляють журналісти.

Також Еріка Гайкова, за інформацією Seznam Zpravy, є офіційною власницею компанії, якій належить вебсторінка її батька Петра Гайка. На цьому порталі, як повідомляють розслідувачі, неодноразово поширювалася російська пропаганда.

У матеріалах розслідування також йдеться, що засновники компанії IPC знімали з рахунків готівкою заощадження клієнтів у розмірах сотень тисяч на день або використовували їх для купівлі предметів розкоші на одній із найдорожчих вулиць у Празі – Паризькій.

Раніше Національний центр боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Чехії розпочав розслідування щодо австрійської фінансової групи Raiffeisen Bank International через роботу її дочірньої компанії в Росії.

Скаргу на Raiffeisen Bank International до правоохоронних органів подали правозахисники з чеської Асоціації з прав громадян та підприємців. Вони вважають, що, продовжуючи фінансову діяльність у Росії, група фактично спонсорує російську агресію в Україні.