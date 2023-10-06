Апеляційний суд збільшив заставу посадовцю Мінагрополітики у справі про зловживання – прокуратура

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу заступнику міністра аграрної політики у справі про зловживання під час закупівель гуманітарної допомоги – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 жовтня.

Таким чином, заявляє відомство, суд частково задовольнив клопотання прокурора.

«Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави – 805 тисяч гривень та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 гривень», – заявила пресслужба САП.

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Також суд наклав на підозрюваного обов’язок носити електронний браслет.

У серпні САП та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Серед них – перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства, він же колишній заступник Міністра економіки Тарас Висоцький. Слідство стверджує, що зловживання сягнули суми 62,5 мільйона гривен

Сам Висоцький публічно не коментував підозру. Натомість Мінагрополітики підтвердило факт провадження, але заявило, що не було стороною договору і розпорядником коштів у закупівлях, які фігурують у справі, та висловило незгоду з версією слідства загалом.