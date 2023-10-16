Представниця США з відновлення України розповіла про перші зустрічі в Києві

Спеціальна представниця Сполучених Штатів Пенні Пріцкер розповіла деталі про свій візит до Києва. Під час зустрічі з журналістами на заводі Coca Cola на Київщині вона сказала, що мала «дуже продуктивні зустрічі» з Американською торговельною палатою, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Президією Конгресу місцевих і регіональних влад. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«А ще ми зустрічалися з президентом Зеленським і його командою. І я хочу подякувати президенту за співпрацю з нашим посольством, щоб зробити ці поїздки можливими», – заявила вона.

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Представниця США окремо прокоментувала свої перші зустрічі із представниками НАБУ та САП на цій посаді. Вона звернула увагу на те, що обидві інстанції були засновані як частини незалежної антикорупційної структури:

«Українці хочуть мати прозору та процвітаючу економіку, інтегровану в Європу, і для цього їм потрібно зробити багато речей. Євросоюз визначив те, що необхідно для вашого просування, і частина нашої роботи – а ми з послом (США – ред.) тісно співпрацюємо – полягає в тому, щоб справді допомогти Україні продовжувати реформи та політики, які можуть дозволити нам залучати все більше і більше інвестицій в Україну».

Пріцкер додала, що перед від’їздом з України також чекає на зустрічі з представниками місцевого бізнесу.

«Звикайте бачити мене тут, тому що я повернуся», – пообіцяла вона.

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Пріцкер анонсувала низку візитів до України наступного року. Вона повторила слова президента США Джо Байдена про готовність Вашингтону підтримувати народ України й надалі.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з першим візитом до Києва раніше 16 жовтня.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.