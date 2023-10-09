ВАКС закрив справу «Роттердам+» – прокуратура

Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+», повідомила 9 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру», – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалили з окремою думкою одного з суддів колегії. Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції, вказують у відомстві

У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод цієї справи за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень упродовж 2016 – 2017 років.

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули «Роттердам+», через яку, як вважає слідство, споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень упродовж 2018 – 2019 років.