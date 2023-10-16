Спецпредставниця США з питань відновлення прибула до Києва

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з візитом до Києва, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Щиро вітаю вас у Києві, секретарко Пріцкер», – написала Брінк у твітері, оприлюднивши спільне фото на залізничному вокзалі.

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на посаду у вересні.

20 вересня президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку запросив Пріцкер в Україну «подивитися, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура».

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.