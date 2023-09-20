Зеленський запросив новопризначену спецпредставницю США з відновлення України приїхати в країну

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із новопризначеною спецпредставницею президента США з відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими», – сказав Зеленський на зустрічі з Пріцкер.

Повідомляється, що Зеленський звернув увагу на важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури та енергетичних об’єктів в Україні.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.