«Це прекрасний вибір» – Маркарова про призначення Пріцкер спецпредставницею США

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вітає створення Вашингтоном посади спеціального представника з питань економічного відновлення України і призначення колишнього міністра торгівлі Пенні Пріцкер. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Ми дуже вітаємо створення цієї посади. Насправді офіційний Київ – президент Зеленський, прем’єр-міністр – постійно порушували це питання. Нам надзвичайно важливо, щоб була одна людина. І ця людина зараз з’явилася. І це прекрасний вибір лідерки, яка дійсно може це зробити, яка буде координувати всі агенції фактично, які дотичні до майбутнього відновлення. І буде людиною, в якої це буде не додаткова робота, а це її основне завдання 24 на 7. Тобто вона буде представляти в міжнародній контактній групі, яка координує відновлення, США», – розповіла вона в програмі Свобода Live.

Маркарова очікує, що з призначенням Пріцкер робота щодо економічного відновлення України вийде на новий рівень.

«І це показує, наскільки серйозно наш стратегічний партнер ставиться до питання відновлення, що це стратегічна мета, не менш важлива, ніж мета – перемогти у війні», – додала посол.

Маркарова зауважує, що головне завдання спецпредставника – це координація і активна співпраця як з українською владою, так і з США, а також питання залучення активного бізнесу і всіх міжнародних фінансових організацій в питанні економічного відновлення України.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.