Перевірки військкоматів: НАЗК звітує про виявлення «необґрунтованих» 255 млн гривень за пів року

Національне агентство з питань запобігання корупції 23 жовтня повідомило про результати моніторингу способу життя керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні пів року.
«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів», – йдеться в повідомленні.
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Поміж інших, агентство наводить приклади:
- підозри ексначальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів
- його підлеглого, в якого виявили «ознаки корупційного кримінального правопорушення», які можуть свідчити про незаконне збагачення на понад 14 мільйонів; висновок передали Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Південного регіону
- справу керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, якого звинувачують у збагаченні на майже 8,5 мільйона гривень
- ймовірне набуття заступником начальника Полтавського ТЦК необґрунтованих активів на понад 1,8 мільйона, матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Загальну суму виявлених необґрунтованих активів НАЗК оцінює в 255 мільйонів 629 тисяч гривень.
«Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК», – висновує агентство.
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Агентство вважає за можливе мінімізувати корупційні ризики за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних «повної та достовірної інформації», а також обміну інформацією між реєстрами.
У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».
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