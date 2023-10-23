Перевірки військкоматів: НАЗК звітує про виявлення «необґрунтованих» 255 млн гривень за пів року

Національне агентство з питань запобігання корупції 23 жовтня повідомило про результати моніторингу способу життя керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні пів року.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів», – йдеться в повідомленні.

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Поміж інших, агентство наводить приклади:

підозри ексначальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів

його підлеглого, в якого виявили «ознаки корупційного кримінального правопорушення», які можуть свідчити про незаконне збагачення на понад 14 мільйонів; висновок передали Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Південного регіону

справу керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала, якого звинувачують у збагаченні на майже 8,5 мільйона гривень

ймовірне набуття заступником начальника Полтавського ТЦК необґрунтованих активів на понад 1,8 мільйона, матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Загальну суму виявлених необґрунтованих активів НАЗК оцінює в 255 мільйонів 629 тисяч гривень.

«Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК», – висновує агентство.

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Агентство вважає за можливе мінімізувати корупційні ризики за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних «повної та достовірної інформації», а також обміну інформацією між реєстрами.

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».