У Мін’юсті розповіли, коли в Україні повноцінно запрацює е-декларування

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зараз триває підготовчий етап до відновлення е-декларування, але декларації мають бути подані до кінця січня 2024 року.



«Зараз проходить унормування функціоналу дій органів держвлади щодо того, хто і як імплементовуватиме закон. Зараз збирається інформація і НАЗК розробляє підзаконні нормативні акти... Формуються перелік посад, щодо яких декларації залишаться закритими. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють, ЗСУ, Прикордонна служба. Виключення – члени ВЛК, особи, які відповідають за закупівлі. Ці категорії подаватимуть декларації», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз триває підготовчий період, щоб розрізнити ці категорії і забезпечити «програмне забезпечення, яке б розкривало окремі декларації».

«Але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації мають бути подані і будуть розкриті для публіки. Один місяць на підготовку підзаконний нормативний актів, врегулювання, хто є ризиковою категорією для проведення повних перевірок. Протягом двох місяців по ідеї у нас має працювати програмне забезпечення, яке дозволить відкривати категорії державних службовці, політиків, а окремі категорії залишати закритими», – додав міністр.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Попередній варіант закону Зеленський ветував, заявивши, що «декларації мають бути відкритими – і вже зараз, а не через рік».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.