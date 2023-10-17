Гереги 8 років платили зарплату управителю «Епіцентрів» на Донеччині, який перевів цей бізнес «під Росію» – «Схеми»

Компанії «Епіцентр» і «Нова лінія», якими володіють народний депутат України Олександр Герега та його дружина Галина Герега, з 2014 року і до кінця липня 2022 року щомісячно виплачували зарплату Геннадію Гальчуку – колишньому директорові гіпермаркету «Епіцентр» у Макіївці, який після 2014 року залишився на окупованій частині Донеччини і продовжив управляти створеною замість «Епіцентрів» мережею «Галактика» (зареєстрована за правилами підконтрольних Росії адміністрацій). Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

За даними журналістів, за ці роки Гальчук регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію та фінансував партію Герег. При цьому «Галактики» під його керівництвом співпрацювали з адміністраціями угруповання «ДНР», а у 2023 році сам Гальчук став депутатом від провладної російської партії «Єдина Росія» в результаті проведення незаконних виборів на окупованій Донеччині.

Зарплатні відомості, які журналісти отримали з двох непов’язаних між собою джерел у податкових органах України, свідчать про те, що Гальчук продовжив перебувати у штаті українських компаній Герег і після окупації Донбасу, і після 24 лютого 2022 року. «Нова Лінія» та «Епіцентр» регулярно нараховували Геннадію Гальчуку зарплату аж до липня 2022 року.

ТОВ «Нова Лінія 1» з липня 2015-го по кінець вересня 2016 року нарахувала Геннадію Гальчуку 85 790 гривень зарплати, а ТОВ «Епіцентр К» мав неперервні трудові відносини із Гальчуком із вересня 2013 року по 28 липня 2022 року, за цей період йому нараховано 1 321 968 гривень. Обидві компанії належать подружжю Герег.

Після 2014 року Геннадій Гальчук публічно комунікував співпрацю із підконтрольними Росії адміністраціями в окупації. У 2019-му разом із так званими міністром промисловості і міністеркою соціальної політики угруповання «ДНР» урочисто відкривав другий гіпермаркет «Галактика» у Донецьку.

У 2022 році Гальчук очолив «регіональне відділення» всеросійської організації «Деловая Россия», а в серпні 2023-го отримав посаду у владних органах угруповання «ДНР». Ватажок угруповання Денис Пушилін включив Гальчука до складу Інвестиційного комітету. Крім цього, восени 2023 року Гальчук балотувався від провладної російської партії «Єдина Росія» під час псевдовиборів у Макіївці і був оголошений депутатом.

У торгових центрах «Галактика», якими керує Гальчук, відзначали російські свята і вітали з «днем республіки». Крім цього, мережа відкрито співпрацювала з підконтрольними Росії місцевими адміністраціями: дарувала автомобілі керівництву «МНС» угруповання «ДНР». А після повномасштабного вторгнення «Галактика» постачала товари для тюремних адміністрацій, рятувальників та спецслужб угруповання «ДНР».

Разом із тим, Гальчук не втрачав зв’язку із Києвом – він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти дістали через джерела, які мають до них доступ. У 2019 році, наприклад, Гальчук перетинав ці КПП щомісяця, в окремі місяці – по декілька разів.

Також, відповідно до даних НАЗК, у 2016 році Геннадій Гальчук фінансував партію «За конкретні справи», яку заснували Олександр та Галина Гереги.

Журналісти запитали в Олександра Гереги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року та чому Геннадію Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року. Почувши запитання «Схем», він залишив їх без відповіді, як і письмовий запит редакції.

Геннадій Гальчук на повідомлення не відповів.

Редакція також спрямувала запит в головний офіс «Епіцентру», але станом на момент виходу матеріалу відповіді не надійшло.

У січні 2015 року пресслужба «Епіцентру» заявляла, що мережа згортає роботу на окупованому Донбасі.