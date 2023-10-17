Був «Епіцентр» – став «Галактика». Чи справді Гереги втратили контроль над гіпермаркетами на окупованій Донеччині?

Олександр Герега – народний депутат України, разом з дружиною Галиною посідає 6 сходинку найбагатших українців 2022 року у рейтингу Форбс. Джерело доходів – велика мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Частина магазинів тепер в зоні окупації. Але чи втратило подружжя над ними контроль?

Розслідування «Схем», а згодом і витік даних із офшорної юрисдикції, відомий під назвою Pandora Papers, довели, що «Епіцентри» в Криму лише змінили свою назву на «Новацентри», але не власників.

А як щодо інших окупованих територій? Мережа «Епіцентр» на Донбасі змінила назву на «Галактика». І протягом восьми років вважалося, що «Галактики» на окупованій Донеччині є вкраденим або «віджатим» у Герег бізнесом, з яким вони більше не мають жодних зв’язків. Але чи справді це так?

Журналісти «Схем» виявили, що головний управитель «Галактик» – як до повномасштабного вторгнення, так і після нього – щомісяця отримував зарплату від Герег, їздив на підконтрольну Україні територію та фінансував засновану ними партію.

Його звати Геннадій Гальчук. І він роками співпрацював з окупаційною владою, а восени 2023 року і сам обрався «депутатом» від путінської політичної партії «Единая Россия» на Донеччині.

На одній сцені з Герегами

Наприкінці осені 2012 року у Горлівку прибули народний депутат України Олександр Герега з дружиною Галиною Герегою (на той час секретаркою Київради). Бізнес подружжя вчергове розширювався: на території Донецької області відкривали вже четвертий гіпермаркет їхньої мережі «Епіцентр».

На одній сцені з Герегами і чиновниками – Геннадій Гальчук. На той час він – директор гіпермаркету «Епіцентр» у сусідній Макіївці.

Через півтора року Донецьк, Горлівку і Макіївку окупують російські гібридні сили, а Геннадій Гальчук стане одним із тих, хто піде на співпрацю із загарбниками. А мережа «Епіцентр» на Донбасі змінить назву на «Галактика».

Підозріла схожість

Колишні «Епіцентри», що у 2014-му опинилися на непідконтрольних Україні територіях, змінили не лише назву. Гіпермаркети підлаштувалися під нові реалії. «Галактики» відзначали російські свята і вітали з «днем республіки». Крім цього, мережа відкрито співпрацювала з підконтрольними Росії місцевими адміністраціями.

Із того, що відбувалося публічно, – наприклад, урочиста передача автомобіля керівництву «МНС» підконтрольного Росії угруповання «ДНР».

Мережа «Галактик» розширювалася синхронно із окупацією російськими військами України. Новий гіпермаркет у вщент зруйнованому Маріуполі відкрили у жовтні 2022-го.

Але разом із цим «Галактики» протягом усіх років роботи в окупації продовжували зберігати помітну схожість із українськими «Епіцентрами». Наприклад. У «Галактиках» протягом восьми років так і не змінили «епіцентрівських» назв відділів: не перейменовувати відділ «Деко», зберегли і назву, і кольорову гаму відділу «Садовий центр».

А навесні в «Галактиках», як і в «Епіцентрах», стартувала акція з однаковою назвою – «Садовий бум».

Саме така схожість і підштовхувала журналістів «Схем» до розслідування, щоб перевірити: а чи справді у Герег відібрали бізнес окупанти? І чи не відбулося на Донеччині з «Епіцентрами» те ж саме, що і в Криму? Там мережу перейменували, але вона залишалася у власності Герег.

Перевіряючи можливий зв'язок «Галактики» з «Епіцентром», ми натрапили на «Папку стажера торгового центру «Галактика» у Макіївці. Цю збірку інструкцій, викладену одним із працівників гіпермаркету неважко знайти в мережі.

Документ створений у 2021 році. Нескладно переконатися, що «Папка стажера» – це переважно перекладений російською текст із «Посібника стажера «Епіцентру», але з правками: наприклад, слово «Україна» всюди замінили на «ДНР».

Розділ «керівництво» у посібниках разюче відрізняється. Але є дещо спільне. В обох фігурує Гальчук Геннадій Петрович. В українському посібнику він виконувач обов'язків регіонального директора. В посібнику для стажерів «Галактик» Гальчук – на верхівці структури, підписаний як директор операційного департаменту «Галактик».

Це той самий Гальчук, який був на урочистому відкритті «Епіцентру» в Горлівці разом із Герегами.

«Повністю підтримую верховного головнокомандувача Володимира Путіна»

Відповідно до даних із офіційного реєстру юридичних осіб РФ, діяльність гіпермаркетів на Донбасі за російським законодавством забезпечують дві компанії – «Галактика» та «Наместник».

Обидві зареєстровані в окупованій Макіївці за адресою колишнього гіпермаркету «Епіцентр». «Галактику» через «Донстрой» контролює Олена Швидка. А власником «Наместника» є Геннадій Гальчук.

Спираючись на зібрану інформацію, розподіл обов'язків компаній наступний: «Галактика» імпортує товари і торгує, а «Наместник» переважно наймає у свій штат на роботу працівників. До того ж Гальчук, окрім того, що є власником і директором фірми, в яку працевлаштовують продавців, вантажників та інших працівників Галактик, публічно керує цією мережею в окупації.

Як зазначено в профілі на сайті його ж громадської організації, він є директором мережі торгових центрів «Галактика».

Що відомо про Гальчука? Після 2014 року він разом із сином та дружиною – заслуженою артисткою України Наталією Нарожною – залишився н а окупованій Донеччині. І подальша публічна діяльність Гальчука чітко демонструє, що він перейшов на бік Росії.

Геннадій Гальчук публічно комунікував і співпрацював із підконтрольними Росії адміністраціями. У 2019-му разом із міністром промисловості угруповання «ДНР» і міністеркою соціальної політики угруповання «ДНР» урочисто відкривав другий гіпермаркет «Галактика» у Донецьку.

У 2022 році Гальчук очолив регіональне відділення всеросійської організації «Деловая Россия», а в серпні 2023-го отримав посаду в органах влади угруповання «ДНР». Денис Пушилін включив Гальчука до складу Інвестиційного комітету.

У вересні 2023 року Геннадій Гальчук балотувався від провладної російської партії «Единая Россия» в окупаційну владу в Макіївці на псевдовиборах на захоплених українських територіях, які Росія влаштувала разом зі своїми місцевими виборами. І таки став депутатом. Гальчук заявляв: «я повністю підтримую нашого верховного головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна».

Зарплата – від «Епіцентру», внесок – у партію

«Схемам» вдалося встановити, що попри публічну діяльність і співпрацю з окупаційними адміністраціями, Гальчук не розірвав зв’язки з Києвом, «Епіцентрам» та Герегами.

По-перше, він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти дістали через джерела, які мають до них доступ. У 2019 році, наприклад, приїжджав щомісяця, бувало й по декілька разів.

По-друге, відповідно до даних НАЗК, Гальчук фінансово підтримував партію «За конкретні справи», засновниками якої є Гереги. Ось звіт про це за 2016 рік:

По-третє, Гальчук отримував від Герег зарплату після 2014 року і навіть після повномасштабного вторгнення.

«Схемам» вдалося дістати зарплатні відомості Геннадія Гальчука. Оскільки з них відраховувались податки в український бюджет, ці дані є у податкових органів, звідки ми і дістали їх через два непов'язані між собою джерела. Виявилося, що українські компанії Герег платили Геннадію Гальчуку зарплату і після окупації Донбасу, і після 24 лютого 2022 рокуя. Як своєму штатному співробітнику.

З 2015 по 2016 рік Гальчуку, який на той час уже керував «Галактиками» на непідконтрольних Україні територіях, нарахувала 85 тисяч гривень зарплатні українська компанія «Нова Лінія 1». Власники – Олександр та Галина Гереги.

Окрім «Нової Лінії 1» йому платило і саме товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». Відповідно до отриманих документів, із вересня 2013 року і щонайменше до липня 2022 року «Епіцентр К» щомісячно нараховував зарплатню Геннадію Гальчуку. Її загальна сума складає майже півтора мільйона гривень.

Мовчання

Таким чином, після окупації частини Донецької області у 2014 році, і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дві компанії, якими володіють Олександр та Галина Гереги нараховували зарплатню людині, яка ці роки управляла та продовжує управляти мережею колишніх «Епіцентрів», перейменованих в «Галактики» на території окупованої Донеччини. Людині, яка перерізала стрічки разом із міністрами угруповання «ДНР», яка вела бізнес за правилами окупантів, даруючи їм автівки та постачаючи товари спецслужбам. І при цьому регулярно приїжджаючи на підконтрольну Україні територію та фінансуючи партію Герег. Людині, яка зрештою отримала посаду в підконтрольній Росії адміністрації, та ще й брала участь у виборах від владної російської політичної сили «Единой России» на захоплених українських територіях.

Як це ще можна пояснити, окрім як обґрунтованою підозрою, що колишні «Епіцентри» в окупації хоч і перейменувалися у «Галактики», але все одно залишилися під контролем Герег через Геннадія Гальчука, якого, виявляється, із «Епіцентру» навіть не звільняли?

Журналісти запитали особисто у Олександра Гереги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року та чому Геннадію Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року.

Почувши запитання «Схем» він залишив їх без відповіді, як і запит редакції.

Проігнорував Геннадій Гальчук і повідомлення від журналістів.

Редакція також спрямувала запит в головний офіс «Епіцентру», але станом на час виходу матеріалу відповіді не надійшло.