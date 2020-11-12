Обранці пишуть депутатські звернення у власних інтересах, використовуючи повноваження – «Схеми»

Народні депутати від «Слуги народу», «Опозиційної платформи – За життя», «Європейської солідарності» й позафракційні пишуть звернення у власних інтересах або інтересах пов'язаних із ними осіб і бізнесу. Як виявили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), деякі парламентарі направляють депутатські звернення до державних органів, щоб уточнити стан розслідування кримінальних справ щодо себе, з'ясувати інформацію про своїх бізнес-конкурентів, уточнити відомості щодо свого майна, лобіювати закупівлю товарів своїх підприємств, і просять дозволити перельоти членів сім’ї бізнес-партнерів своєї родини.

Українське законодавство обмежує право народних депутатів використовувати владні повноваження у приватних інтересах. Водночас через рішення Конституційного суду Нацагентство з питань запобігання корупції не зможе перевірити дії парламентарів на наявність можливого конфлікту інтересів, йдеться у розслідуванні «Іменем депутата».

Через чотири дні після складання присяги народний депутат від «Слуги народу» Артем Нагаєвський надіслав звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням «вжити заходів поліцейського реагування» щодо злочину, вчиненого проти нього особисто. Наступного дня – ще одне звернення до МВС, у якому також просив прискорити розслідування злочину проти нього особисто, але вже у іншому кримінальному провадженні. З відповіді Авакова з’ясувалось, що обидві справи були відкриті на вимогу самого депутата через начебто викрадення його майна, і уже щодо них надали письмові вказівки.

Пізніше Нагаєвський пояснив журналістам: «Просто хотілося, щоб якась справедливість була віднайдена в цьому питанні. В цій ситуації – взагалі, бо це питання стосувалось не тільки мене, а й підприємства, на якому я працював. Там був розбійний напад, там було хуліганство».

Обранець від ОПЗЖ Григорій Мамка у червні цього року надіслав звернення до Державної фіскальної служби, в якому просив повідомити, чи проводять негласні слідчі дії щодо нього та ще шести його помічників, а також чи внесені відомості до ЄРДР. У відомстві депутатові відповіли, що у реєстрі ані він, ані його помічники «як правопорушники не обліковані».

У коментарі «Схемам» Мамка пояснив: «Коли помічники з'являються на роботі і кажуть, що за нами слідкують, моя позиція як народного депутата: дізнатися, в яких правоохоронних органів є до мене питання, щоб я чи помічник з’явилися для дачі показів. Може щось їх цікавить по політиці чи інші якісь обставини? Ми із задоволенням все надамо. Відповідь від правоохоронних органів надійшла, що немає ніяких кримінальних проваджень. Але слідчі розшукові негласні дії можуть проводитися, вони вправі не надавати мені відповідь».

Порушували у своїх зверненнях депутати і питання пов’язаного із ними бізнесу.

Зокрема, у квітні цього року міський голова Києва Віталій Кличко отримав такий лист за підписом депутата Олександра Гереги, в якому була пропозиція купувати все необхідне медичне обладнання, завезене в Україну на літаку «Мрія», у мережі торговельних центрів «Епіцентр», яким співволодіє обранець з групи «За майбутнє».

Пізніше у розмові зі «Схемами» Герега зауважив: «Взагалі це була помилка моєї помічниці. Вона дійсно на бланку народного депутата кинула. Чому? Коли ми її запитали, вона чітко сказала, що думала, що так буде швидше і краще для суспільства… Скільки привернули увагу всієї країни? І ви запитуєте. А якби кинула на бланку компанії «Епіцентр» – ну, кому воно потрібно? А так, бачте, одна помічниця який зробила маркетинг компанії «Епіцентр».

Герега також підтвердив свій підпис, але припустив, що, «мабуть, були бланки вже з ним».

Депутат від «Слуги народу» Олександр Сова на другий тиждень після отримання депутатського мандату написав звернення до Державної податкової служби.

Його цікавила детальна інформація про підприємців, які займаються виробництвом ювелірних виробів, оптовою та роздрібною торгівлею. Водночас, як з’ясували «Схеми», Сова спільно з братом теж володіє ювелірним бізнесом.

На запитання журналістів, чи не вважає він це конфліктом інтересів і нерівними умовами на цьому ринку, парламентар зазначив: «Може бути. Це в залежності від того, для чого я це роблю. Але ж я роблю для того, щоб зробити краще для галузі. Тому що ми кажемо: дивіться, всі галузі платять одні відсотки, ювеліри платять інші. Чому це нерівний підхід до однієї галузі, а до решти – інший?».

У липні цього року інший депутат від президентської політсили Андрій Холодов у зверненні до очільника ДФС просив, щоб його помічник був присутній у комісії під час знищення 3,5 тисяч ящиків цигарок, які вилучили під час обшуків навесні. Але потрапити так і не вдалось, за словами депутата, «скоріше за все, вони вже були знищені до того моменту, коли він звернувся».

В іншому своєму зверненні до тодішнього міністра фінансів Ігоря Уманського він розкритикував законопроєкти колег-парламентарів, які мали б ускладнити роботу тіньового тютюнового бізнесу, йдеться у матеріалі. Депутат попросив надати пропозиції щодо скасування роздрібного акцизу, зокрема на цигарки. ​

«Я обрався народним депутатом і представляю інтереси народу. Будь-які питання, які я ставлю – в інтересах народу. Зокрема, може, дочитаєте, там питання стосувалося збільшення надходжень чи ще чогось там», – підкреслив у коментарі журналістам Холодов.

Водночас раніше «Схеми» встановили, що родина «слуги народу» має стосунок до цигаркового бізнесу, а журналістський експеримент показав, що у столичних кіосках, пов’язаних з родиною Холодова, цигарки відпускають часто без чеків, а деякі з них – виявились несправжніми. Сам Холодов публічно заперечував, що має інтереси в торгівлі цигарками.

Депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у травні, а також у червні цього року звертався до МВС, МЗС, прикордонників і Державіаслужби з проханням надати дозвіл на погодження приватного рейсу членам родини бізнесмена Костянтина Жеваго. Водночас, підкреслюють журналісти, родини Жеваго та Княжицького співволодіють телеканалом «Еспресо». ​

«Я не писав його в інтересах Жеваго. До мене звертається багато громадян. Законних приводів обмежувати прильот громадян України сюди в Україну не існує. Я часто звертався – і це не було єдине звернення – до Державіаслужби з проханням вирішувати це питання. Оскільки я закону не порушував, це ніякої вигоди для мене не несло – то жодного конфлікту інтересів у цьому не було», – зазначив у коментарі Княжицький.

Позафракційний депутат Дмитро Шпенов просив очільника Податкової служби порушити питання про відтермінування підвищення ставок рентної плати на видобування руд заліза для всієї галузі. У листі він згадував про Інгулецький та Південний гірничо-збагачувальний комбінати, бенефіціарним власником яких є олігарх Рінат Ахметов. ​

«Для мене важливі люди, які працюють, інтереси підприємства – мені все одно, кому належить. Мені важливо, щоб підприємства працювали, сплачувалися податки і розвивалися ті територіальні громади, які мене делегували до Верховної Ради. Я не винен у тому, що підприємство, яке розташовано в мене на території і яке я захищаю, належить одному бізнесмену, другому чи третьому. Мені не принципово», – так пояснив «Схемам» сам Шпенов.

Він же, як з’ясували журналісти, в іншому зверненні цікавився в Держслужби з питань морського та річкового транспорту інформацією щодо свого водного транспортного засобу.

Подібні листи щодо свого майна відправляли й інші обранці. Зокрема, в це ж відомство двічі звертався «слуга народу» Сергій Іонушас. Спочатку депутат з’ясовував, чи зареєстровані за ним якісь судна, а потім просив надати документи на його прогулянкове судно. Бо власні документи «зі спливом тривалого часу не збереглися».

Іонушас зауважив: «Я подавав це в порядку звернення громадян. Тут же не має бути посилань, пов’язаних із повноваженнями народного депутата». Коли журналісти уточнили, що це бланк з гербом і підписом народного депутата, підкреслив: «Тут жодного немає посилання на нормативно-правові акти. Я здійснюю діяльність, як ви знаєте, відповідно до чинного законодавства України».

Депутат від ОПЗЖ Михайло Папієв направляв депутатське звернення до Державіаслужби, де питав, чи є в нього та в дружини повітряні судна – в оренді, власності чи користуванні.

У коментарі «Схемам» озвучив мотив: «Якщо ж на той час моїх звернень була норма, що я маю сам доказувати, що у мене немає ні літаків, ні водних суден, то для того, щоб я мав чим доказувати, щоб у мене були достатні документи, то я і звертався до цих служб, щоб вони мені надали підтверджуючі документи. (...) Це їхній обов’язок – надавати мені інформацію, а я вже – людям, інформую виборців, що я відповідно до закону, як народний депутат України – от перед вами чистий і прозорий».

«Використання права на депутатське звернення у власних інтересах у НАЗК називають одним із найчастіших порушень з боку посадовців. В тому числі, коли депутати хочуть отримати інформацію щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно себе. Або просять роз’яснити порядок заповнення своєї декларації. У той же час, зазначали у Нацагентстві, на розгляд депутатських звернень закон передбачає 10 днів. За недотримання строку надання відповіді на депутатське звернення передбачено адміністративну відповідальність. Виходить, НАЗК могло б розпочати вивчення конфлікту інтересів у таких випадках – утім, уже не зробить цього.

Оскільки за поданням 47 парламентарів у жовтні 2020 року суд визнав неконституційними статті антикорупційного законодавства, які дозволяють таку перевірку», – йдеться у розслідуванні.