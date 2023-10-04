НАЗК: у полтавського воєнкома виявили необґрунтовані активи на понад 1,8 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки «ознаки набуття необґрунтованих активів» на понад 1,8 мільйона гривень.

«Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку. З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК зауважили, що різниця між вартістю набутого майна і законними доходами родини становить понад 1,8 мільйона гривень.

Матеріали моніторингу передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими і стягнення їх у дохід держави».

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».