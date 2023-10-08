Через побиття мобілізованих у ТЦК в Тернополі почали кримінальне провадження – ОГП

За фактом побиття двох військовозобов’язаних у військкоматі в Тернополі розпочате кримінальне провадження, повідомив 8 жовтня Офіс генерального прокурора.

«На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Наразі встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій, – повідомили в ОГП, додавши, що досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

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Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що починає перевірку згаданого інциденту.

«Тернопіль. Із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути! За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини», – написав Лубінець у фейсбуці.

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування.

«Є інформація, що ваші «окремі» працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію», – написав Надал у телеграмі.

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

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