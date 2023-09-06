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Верховна Рада призначила ексголову Донеччини очільником Антимонопольного комітету

Павло Кириленко очолив Донецьку область у червні 2019 року

Колишній голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко очолив Антомонопольний комітет – про це повідомили народні депутати за підсумками голосування в парламенті 6 вересня.

Зокрема, представник «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що кандидатуру підтримали 250 народних депутатів, серед них 197 – члени «Слуги народу».

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Напередодні президент Володимир Зеленський підписав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької області.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади 5 вересня звільнили Ольгу Піщанську.

Павло Кириленко – юрист за освітою і колишній військовий прокурор. Він очолив Донецьку область у червні 2019 року.

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