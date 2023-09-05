Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (нині ОВА – ред.).

В указі від 5 вересня йдеться, що Кириленко подав відповідну заяву.

Раніше сьогодні на заіданні Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка з посади.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади сьогодні звільнили Ольгу Піщанську.