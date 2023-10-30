Війська РФ сьогодні спрямували на Нікополь сім дронів-камікадзе – ОВА

Російські війська сьогодні спрямували сім дронів-камікадзе на Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сім дронів-камікадзе сьогодні спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії. Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації», – написав він у телеграмі.

За його словами, російська армія також сьогодні обстрілювала Мирівську та Марганецьку громади.



Люди не постраждали, додав Лисак.

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Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.