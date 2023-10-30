ЗСУ, крім дронів, збили дві ракети РФ, є пошкодження – влада

Українські військові в ніч на 30 жовтня, крім 12 запущених Росією безпілотників Shahed, збили також дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу Shahed і двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «Шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточинили, що всі 14 повітряних цілей були знищені протиповітряною обороною, зокрема, у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок збиття над регіоном двох російських ракет і падіння їхніх уламків у Дніпровському районі пошкоджені п’ятиповерхівка, приватний будинок і автомобіль. Люди не постраждали.

Раніше сьогодні про знищення 12 російських безпілотників заявили у Генштабі ЗСУ.

Російські військові регулярно атакують регіони України артилерією, ударними БПЛА, ракетами, авіабомбами і РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.