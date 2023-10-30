Генштаб повідомив про знищення 12 запущених Росією «Шахедів» і близько 60 зіткнень на фронті

Російські війська в ніч на 30 жовтня завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав один ракетний і 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, українські військові минулої доби відбили атаки загарбників на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

«На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські війська 29 жовтня просунулися під Бахмутом на тлі продовження наступальних дій поблизу цього міста і на заході Запорізької області.

«Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки (10 кілометрів на південний захід від Бахмута)», – кажуть аналітики.