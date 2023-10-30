Українські військові просунулися під Бахмутом – ISW

Українські війська 29 жовтня просунулися під Бахмутом на тлі продовження наступальних дій поблизу цього міста і на заході Запорізької області, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки (10 кілометрів на південний захід від Бахмута). У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута і продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Відомий російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські сили встановили контроль над невизначеними позиціями на запорізькому напрямку (захід Запорізької області)», – йдеться у звіті ISW.

Напередодні ввечері Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська на Бахмутському напрямку «безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки».