Бахмутський напрямок: сили РФ «безуспішно» намагалися відбити позиції біля Андріївки – штаб

Від початку доби на лінії фронту відбулося 40 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За зведенням, російські війська вели «безуспішні штурмові дії» біля Синьківки та Іванівки Харківщини на Куп’янському напрямку, де відбили сім атак.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

«На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області», – повідомляє командування.

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Крім того, Сили оборони відбили понад 10 атак Росії на Авдіївському напрямку: в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного.

«На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 12 атак», – додає штаб.

Як повідомляє командування, російські війська не вели наступальних дій на Лиманському та Шахтарському напрямках. Натомість на Запоріжжі вони чотири рази намагалися відновити втрачене положення поблизу Роботиного, успіху не мали.

За зведенням, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також наступальні дії на Бахмутському.

Генштаб звітує про 16 авіаційний ударів по російських військах і техніці, а також ураження ракетними військами пункту управління та шести артилерійських засобів противника.