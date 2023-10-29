Вночі збито 5 «шахедів» та ракету Х-59 – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 29 жовтня російські військові атакували Україну п’ятьма ударним безпілотниками типу «шахед» та керованою авіаційною ракетою Х-59, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що пуски «шахедів» було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

Відомо також, що ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області – попередньо «без втрат та серйозних наслідків», кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

«Усі ударні БПЛА противника знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська», – підсумували військові.

У ніч проти 29 жовтня російська армія знову атакувала Україну «шахедами» – було випущено 5 безпілотників, вони всі були збиті.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що сили РФ випустили із літака Су-34 ракету Х-59 – вона й вдарила по Полтавській області.

Також вночі вибухи лунали у Хмельницькій області. Там працювала ППО.