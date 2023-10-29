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Російські військові завдали ракетного удару по Полтавській області – влада

Момент влучення російської ракети по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині, 27 червня 2022 року, ілюстративний кадр із відео
Момент влучення російської ракети по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині, 27 червня 2022 року, ілюстративний кадр із відео

Російські військові в ніч проти 29 жовтня атакували Полтавську область, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

«Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району», – зазначив він.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

У ніч проти 29 жовтня російська армія знову атакувала Україну «шахедами» – було випущено 5 безпілотників, вони всі були збиті.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що сили РФ випустили із літака Су-34 ракету Х-59 – вона й вдарила по Полтавській області.

Також вночі вибухи лунали у Хмельницькій області. Там працювала ППО.

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