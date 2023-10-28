ОВА: армія РФ атакувала Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач

Російські військові атакували Нікополь на Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні (28 жовтня – ред.) ворог двічі цілив по Нікопольщині з важкої артилерії. Спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач», – написав він.

Крім того, армія РФ вдарила по Червоногригорівській громаді – там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі, газогони й електромережі.

За словами очільника ОВА, обійшлось без загиблих і постраждалих.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.