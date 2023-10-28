Вранці сили РФ вдарили по Херсону, постраждала пенсіонерка – влада

Зранку в суботу, 28 жовтня, армія РФ вдарила по Херсону, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За даними місцевого чиновника, російські військові вдарили по будинках у Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки спалахнули пожежі.

«Є одна поранена. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога», – повідомив Мрочко.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють досяжні для них регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.