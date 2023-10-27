Силам РФ «дуже далеко до мети» в Авдіївці – речник 110-ї ОМБр

Українські військові успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки, повідомив 27 жовтня в ефірі Радіо Свобода (Радіо Донбас.Реалії) речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

За його словами, російський прапор над відвалом породи Авдіївського коксохіміхчного заводу (так званим «авдіївським териконом») довго не простояв.

«Росіяни люблять таку фішку робити – десь забігти, поставити прапор, сфоткати його чи на відео зняти і потім всюди його шерити… За терикон тривають важкі бої. Щоб було зрозуміло, власне, цей терикон – там немає ніяких зелених насаджень: там немає дерев, там немає кущів, там особливо немає де сховатися. Наші Сили оборони постійно моніторять ситуацію навколо цього місця, і як тільки виявляють якийсь рух окупантів, навіть якщо це один-два окупанти, одразу туди сиплять всім, чим можна. Одразу їх там «двохсотять», «трьохсотять» і, відповідно, терикон – це останнє, що ці росіяни бачили на нашій землі», – розповів речник.

Він також говорить, що силам РФ «ще дуже далеко до того, щоб зайти в коксохім (тобто на територію Авдіївського коксохімічного заводу – ред.) чи підійти до дороги (автомобільної дороги та залізниці на Покровськ – ред.). «Дуже далеко їм до їхньої мети», – резюмував Антон Коцуконь.

Речник також розповів, що російські військові зазнають важких втрат на Авдіївському напрямку.

«Починаючи з 10 жовтня, коли почали вони цей масований штурм і станом дотепер, уже Сили оборони на Авдіївському напрямку знищили близько 5000 окупантів… Окрім цього, спалили близько 120 одиниць бронетехніки: танки, БТРи, БМП. Як мінімум пʼять літаків підбили, а також близько пів десятка БПЛА. Ось такі цифри на зараз», – зазначив речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Генеральний штаб Збройних сил України зранку 27 жовтня повідомив, що упродовж минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. «На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат», – вказують у Генштабі.