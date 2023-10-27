У РФ заявили про атаку Курської АЕС дронами. Україна в серпні попереджала про «провокацію» на цьому обʼєкті

Російська державна корпорація «Росатом» 27 жовтня заявила, що ввечері 26 жовтня була припинена спроба атаки трьома безпілотниками Курської атомної електростанції, постраждалих та руйнувань немає.

«Курська АЕС працює у штатному режимі: енергоблоки №2, №3, №4 на потужності, встановленій диспетчерським графіком, енергоблок №1 – у режимі експлуатації «без генерації». Радіаційний фон на Курській АЕС та в районі її розташування знаходиться на рівні природних значень», – ідеться в повідомленні.

Перед тим міністерство оборони РФ заявило, що 26 жовтня о 19:30, 21:00 та близько опівночі засоби ППО перехопили безпілотні літальні апарати над територією Курської області, але не уточнювало, де саме це відбулося.

Україна зазвичай не коментує російських повідомлень про атаки українських безпілотників на території РФ.

У серпні Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій ЗСУ, заявляв, що «окупанти планують провокацію на Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення».

«Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС», – ішлося в повідомленні.

Раніше цього тижня українська влада повідомила, що війська РФ уночі 25 жовтня завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Хмельниччині. За даними Міненерго, через атаку по території неподалік Хмельницької АЕС пошкоджено вікна в двох корпусах.