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У ГУР повідомили про три спроби спецпризначенців висадитись в окупованому Енергодарі

За словами Кирила Буданова, українські військові перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про три спроби спецпризначенців висадитись в окупованому російськими військами Енергодарі. Про це він заявив в інтерв’ю NV.

«Таких спроб було три – воїни ГУР МО України перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли. Успішній реалізації трьох «енергодарських» операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки», – повідомив Буданов.

Але, за його словами, ці рейди зрештою перешкодили планам Росії підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – перебуває під російською окупацією із початку березня 2022 року. Як і саме місто Енергодар, на території якого вона розташована. При цьому, в ООН наголошують: напади та захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустимі, це суперечить міжнародному та гуманітарному праву – зокрема, Женевській конвенції.

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