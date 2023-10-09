У ГУР повідомили про три спроби спецпризначенців висадитись в окупованому Енергодарі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про три спроби спецпризначенців висадитись в окупованому російськими військами Енергодарі. Про це він заявив в інтерв’ю NV.



«Таких спроб було три – воїни ГУР МО України перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли. Успішній реалізації трьох «енергодарських» операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки», – повідомив Буданов.



Але, за його словами, ці рейди зрештою перешкодили планам Росії підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – перебуває під російською окупацією із початку березня 2022 року. Як і саме місто Енергодар, на території якого вона розташована. При цьому, в ООН наголошують: напади та захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустимі, це суперечить міжнародному та гуманітарному праву – зокрема, Женевській конвенції.