Ситуація на ЗАЕС погіршується – Міненерго

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) «останнім часом лише погіршується», повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону.

Міністр нагадав, що електростанція вже понад рік не працює. Він також пояснив, що «Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, аби забезпечити функціонування систем безпеки».

«Але це ж об’єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування», – наголосив міністр.

Наприкінці вересня генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію щодо Запорізької АЕС, в якій закликала Росію до «негайного виведення всіх несанкціонованих військових та іншого неавторизованого персоналу із української ЗАЕС та негайного повернення станції під повний контроль компетентної української влади».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.