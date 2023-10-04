«Енергоатом»: дії російських окупантів щодо енергоблоків ЗАЕС можуть спричинити радіаційну аварію

Російські військові й персонал на окупованій Запорізькій атомній електростанції не дотримуються вимог ліцензії українського Держатомрегулювання – про це заявила національна компанія «Енергоатом» 4 жовтня.

Таким чином вона прокоментувала те, що російські загарбники вивели енергоблок №4 зі стану холодного зупину в стан гарячого зупину. Натомість, як повідомляли в Міжнародному агентстві атомної енергії, енергоблок №6 вивели з «гарячого» стану в «холодний».

При цьому вимоги ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків станції були змінені в червні цього року. Згідно з ними, всі енергоблоки ЗАЕС мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Їхнє переведення в «більш небезпечний» стан гарячого зупину заборонено.

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«Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії», – йдеться в коментарі президента «Енергоатому» Петра Котіна.

Він додав, що такі вимоги до експлуатації Запорізької АЕС були висунуті через відсутність своєчасного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання під час окупації станції.

При цьому «Енергоатом» заявляє, що присутність і дії російських військ на станції вже спричинили низку аварійних ситуацій.

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«Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення. Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників «розігріти» енергоблок №6», – додає пресслужба компанії.

Також переведення 6-го блоку в стан гарячого запину спричинило «значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику», що є потенційно шкідливим для персоналу, населення та довкілля, додає «Енергоатом».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.