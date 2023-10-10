«Можливості ядерної аварії зросли в сотні разів». Що РФ робить з реакторами ЗАЕС і чим це загрожує?

Що означає переведення енергоблоків на Запорізькій АЕС зі стану «холодного зупину» в «гарячий» і навпаки? Чи підвищує це ймовірність аварії на ЗАЕС? Якими можуть бути наслідки у випадку викиду радіації на станції і чи готова до цього влада Запорізької області? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС вивела четвертий енергоблок станції зі стану «холодний зупин» у стан «гарячий зупин» . Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з «гарячого» стану в «холодний», повідомила 4 жовтня державна компанія «Енергоатом» у своєму телеграм-каналі.

. Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з «гарячого» стану в «холодний», повідомила 4 жовтня державна компанія «Енергоатом» у своєму телеграм-каналі. Президент компанії Петро Котін зазначив, що перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків збільшує ймовірність радіаційної аварії. Котін наголосив, що, відповідно до ліцензійних вимог, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан «гарячого зупину» заборонене.

зазначив, що перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків збільшує ймовірність радіаційної аварії. Котін наголосив, що, відповідно до ліцензійних вимог, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан «гарячого зупину» заборонене. У повідомленні «Енергоатому» також сказано, що недотримання ліцензійних процедур вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (а саме – води), що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення. Аналогічна ситуація сталася і під час спроби окупаційної адміністрації «розігріти» енергоблок №6. Крім того, його переведення в «гарячий» стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища, зазначили в «Енергоатомі».

Раніше, 8 вересня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що за рік після того, як агентство встановило «постійну присутність» на ЗАЕС, щоб допомогти запобігти аварії під час війни в Україні, «загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною».

повідомляв, що за рік після того, як агентство встановило «постійну присутність» на ЗАЕС, щоб допомогти запобігти аварії під час війни в Україні, Окупаційна влада, своєю чергою, заявляє, що у загрозах безпеці Запорізької АЕС винні начебто українські військові. Зокрема, про це 8 вересня написав представник окупаційної влади захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов.

«Хороші і погані новини»

Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Железняк у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що протягом останнього року на ЗАЕС за умови відключення більшості реакторів один із них постійно перебуває у стані «гарячого режиму».

«Весь час на майданчику один з реакторів працює в «гарячому режимі». Є два ризики з цим пов’язані. По-перше, ті реактори, які перебувають у «холодному зупині», щоб їх запустити, потрібно більше часу, щоб вони виробляли електроенергію. Той реактор, який перебуває у «гарячому зупині», його можна досить швидко привести в працюючий. Що це буде означати? Це буде означати, що почнуть вироблятися свіжі продукти ділення, з’явиться йод і взагалі більше енергії в цьому реакторі, у випадку будь-якої аварійної ситуації. Тому цей ризик, що гарячий реактор можна привести швидко в працюючий, це недобрий фактор з радіаційної безпеки», – пояснив фахівець.

Гарна новина в тому, що коли реактори не працюють, в них не виробляється радіоактивний йод, каже професор. За його словами, у випадку радіаційної аварії на атомній станції найбільш загрозливим для населення є саме радіонуклід – йод, який має період розпаду 8 діб. Це означає, що кожні 8 діб його кількість, яка є в ядерному паливі, зменшується у 2 рази.

«А йод виробляється лише тоді, коли працює реактор. Реактор не працює, ми маємо набір радіонуклідів в паливі, а з кожним днем йоду стає менше. І кожен може порахувати, що якщо у два рази менше речовини кожні 8 діб, скільки б тієї речовини не було, через рік там нема нічого. Тому перша добра новина – добре в поганій ситуації – в окупації, що немає радіаційного йоду зараз в реакторах. До тих пір, поки всі реактори не працюють», – зазначив Железняк.

Про наслідки можливої аварії

Російські військові можуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України, вважає науковець. На його думку, це може статися саме тоді, коли ЗСУ прорвуть оборону й підійдуть до головної дороги, яка поруч із ЗАЕС.

Та аварійна українська команда, яка прибуде з ЗСУ на станцію, їй буде дуже важко утримувати цей реактор

«Росіяни побіжать. А в якому стані вони залишать станцію? Вони можуть залишити її в такому стані, що практично та аварійна українська команда, яка прибуде з ЗСУ на станцію, їй буде дуже важко утримувати цей реактор. Багато факторів, різних ризиків, що це дуже важко прогнозувати. Але ще важливо, що в той момент, коли це станеться, треба щоби оці реактори були в «холодному зупині», і їх не більше одного було в «гарячому зупині», – каже експерт.

Железняк також розповів, якими можуть бути наслідки у випадку аварії на ЗАЕС. Так, руйнування реакторів, які перебувають у «холодному зупині», каже він, спричинять локальне забруднення, яке буде дуже близько від реактора. І додає, що наслідків, аналогічних фукусімській або чорнобильській аваріям, не буде.

«Навіть якщо станеться така аварія, то не може бути такий рівень радіації, що люди будуть отримувати променеву хворобу. Це просто буде означати, що цю територію треба буде покинути, довго там не жити. Навіть ті рівні забруднення, які можуть бути, це десь 15 км. Це радіус, в який входять Енергодар та Нікополь. Ці міста перебувають у зоні ризику», – підкреслив фахівець.

«Стан стабільно поганий»

Спеціаліст із питань радіаційної безпеки Олександр Купний розповів, що використання холодного і гарячого режимів реакторів не призначене для тривалого використання.

«Обладнання атомної станції не призначене для роботи у такому режимі тривалий період. Тому що воно не все в роботі й не в робочій температурі для цього обладнання. Тому вихід якихось систем з роботи цілком очікуємо і в майбутньому, я так думаю, може бути ще гіршим. Я б характеризував нинішній стан на ЗАЕС як стабільно поганий, без різких погіршень, які могли б призвести до ядерної радіаційної небезпечної аварії. Ну і без покращення», – сказав він.

Є кілька проблем, які заважають Росії використовувати Запорізьку АЕС на власну користь, каже науковець. По-перше, це відсутність у достатній кількості кваліфікованого персоналу для роботи блоку. По-друге, це наявність стабільної мережі лінії електропередач, яка зв'язує ЗАЕС з російською енергосистемою.

Все-таки станція у зоні бойових дій, і народ побоюється їхати на запорізьку станцію

«Тільки коли ці дві проблеми будуть вирішені ними, тільки тоді можна говорити про пуск одного з блоків. Не вистачатиме персоналу, електромережа блоку не буде стабільно працювати, вони не зможуть забезпечити його стабільну роботу. Можуть набрати заробітчан, по АЕС Росії було поширене оголошення про набір персоналу туди. Але охочих їхати багато не знайшлося. Все-таки станція у зоні бойових дій, і народ побоюється їхати на запорізьку станцію», – розповів він.

«Валіза без ручки»

Купний впевнений, що Росія намагалася побудувати лінії електропередач від Запорізької АЕС, втім, поки цього не вдалося зробити.

Цю лінію вони можуть зробити лише окупованою територією, де зараз ведуться активні бойові дії «Я думаю, що спроби створення такої лінії через Крим були. Але нашими силами, якимись, не знаю, диверсіями, підривами, ці лінії знищені. Я припускаю, що ми не дамо їм створити таку лінію. А цю лінію вони можуть зробити лише окупованою територією, де зараз ведуться активні бойові дії. Тобто вони можуть її запустити лише у бік чи Донбасу, чи через Каховку на Крим», – пояснив експерт.

Він зауважив, що юридична перереєстрація ЗАЕС, як елемента російської енергосистеми, фактично нічого не дає. Українська станція зараз для РФ – це «валіза без ручки».

При відході з Запорізької АЕС російські військові можуть заподіяти величезної шкоди обладнанню станції, вважає фахівець. «Це станеться рано чи пізно, Росії доведеться звідти піти. І за принципом: «не діставайся ж нікому» вони навіть можуть пошкодити головне якесь обладнання, що відновлення буде дуже дорогим, і дуже тривалий час знадобиться Україні, щоб повернути запорізьку атомну мережу у роботу. Ось в це я вірю. І впевнений, що вони здатні на такі підлості», – сказав Купний. Присутність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС дещо стримує окупантів, втім, вони надають представникам агентства лише обмежений доступ на об'єкті, додав він. «Запуск роботи блоків – це інсинуації» Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич наголошує, що, попри присутність місії МАГАТЕ, на Запорізькій АЕС, як і раніше присутні озброєні російські військові, техніка, і, крім того, окремі ділянки станції заміновані.

«Україна давно говорила про виведення всіх (окупантів – ред.) з ЗАЕС плюс 30 кілометрів (демілітаризована зона – ред.). Звичайно, на це ніхто з росіян (політичного та військового керівництва – ред.) не пішов. А ось що неприродно, і на це заплющили очі багато хто – дуже стрьомний статус, який триває вже понад півтора року», – зауважив він.

Журналіст зазначив, що окупаційна адміністрація станції може запустити її для своїх потреб, але не більше одного енергоблоку. Втім, і це проблематично.

«Там шість блоків, у них проблеми з підключенням, вони неодноразово намагалися це зробити, в них не вийшло. Вони можуть її запустити лише в дуже обмеженому режимі. Це один, максимум два блоки і це, чесно кажучи, буде дуже складно. У нормальному режимі ця станція мала чотири потужні лінії електропередач. Нині періодично працює лише одна. За умовами безпеки, має працювати не менше двох. Тобто, по суті, розмови про те, щоб запустити її, це чисті інсинуації», – підкреслив Москалевич.

Станція реальна, можливості ядерної аварії на ній зросли в десятки, якщо не в сотні разів

Російські військові навряд чи підірвуть Запорізьку АЕС, проте імовірність аварії на станції залишається, додав він.

«Йде гра на нервах, вона триває на персоналі, є люди, котрі просто бояться. З погляду ядерної безпеки там, треба зараз усе зупинити та нічого не робити. Тому що станція реальна, можливості ядерної аварії на ній зросли в десятки, якщо не в сотні разів. Це надзвичайні ризики. Бо якщо там щось рвоне, то це (наслідки) на десятки тисяч років», – наголосив він.

Кого і як евакуюватимуть?

Виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Олексій Караулов розповів «Новинам Приазов’я», що у випадку аварії на ЗАЕС передбачається зона евакуації у радіусі 50 км.

Всього у 50-кілометрову зону забруднення попадає 69 населених пунктів

«У разі виникнення загрози аварії з викидом реактивних речовин на ЗАЕС, потужністю більше як 4 гігавати, проводиться обов'язкова загальна евакуація населення з 50-кілометрової зони забруднення. У цю зону на підконтрольній владі України території області розташовані 23 населених пункти з населенням 1308 тисяч осіб. Сюди потрапляють частково місто Запоріжжя – це Хортицький і Дніпровський райони з населенням у 121 тисячу осіб. Всього у 50-кілометрову зону забруднення потрапляє 69 населених пунктів. Це якщо ми кажемо про всю територію Запорізької області», – повідомив посадовець.

За його словами, у разі необхідності евакуацію здійснюватимуть у два етапи – від місця знаходження населення забрудненої зони до проміжних пунктів евакуації. І після того – до місця розміщення у чистій зоні.

«У зоні забруднення розгортають 26 спільних пунктів евакуації. Вони для того, щоб на ці пункти прийшли люди зі своїми валізами. По-друге, на межі зони забруднення, саме де край забрудненої зони і чистої, розгортаються 6 проміжних пунктів евакуації. На них лягає основний тягар. Саме на цих пунктах залучається найбільше сил. Якщо по-простому казати, міряється радіація на машині, на людині. І якщо воно виявиться, тоді і машину, і людину ми миємо, одягаємо чистий одяг, і вона прямує далі. По-третє, це приймальні пункти евакуації – їх 27 на території області, куди люди прибуватимуть і їх там будуть розміщувати», – розповів Караулов.

Посадовець додав, що на сайті Запорізької ОВА є пам'ятка про те, як поводитися у випадку аварії на ЗАЕС. Він рекомендує ознайомитися з нею завчасно.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні минулого року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні того ж року.

4 жовтня 2023 року в МАГАТЕ повідомили про ротацію своїх експертів на окупованій ЗАЕС.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про три спроби спецпризначенців висадитись в окупованому російськими військами Енергодарі.