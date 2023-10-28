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За ніч армія РФ скинула на Херсонщину 16 керованих авіабомб – Гуменюк

За словами Наталії Гуменюк, російські війська продовжують також здійснювати атаки із застосуванням дронів
За словами Наталії Гуменюк, російські війська продовжують також здійснювати атаки із застосуванням дронів

Протягом ночі на Херсонщині зафіксовано скидання авіацією сил РФ 16 керованих авіабомб, повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Основне напруження ворог продовжує створювати з повітря. Це знов використання тактичної авіації. Не припиняється бомбардування правого берега (Дніпра – ред.). Населені пункти, розташовані безпосередньо біля врізу води, потерпають від скидання керованих авіабомб, за ніч ворог застосував ще 16. У цілому за бойову добу вже нараховуємо 27 керованих авіабомб (скинутих) по населених пунктах Херсонщини», – сказала Гуменюк.

За її словами, армія РФ продовжує тиск саме з повітря, оскільки «не має основної переваги у наземному бою і намагається у такий спосіб зупинити Сили оборони».

«Це засоби терору, які ворог використовує по всій лінії фронту», – підкреслила речниця ОК «Південь».

За її словами, російські війська продовжують також здійснювати атаки із застосуванням дронів.

«Вчорашній випадок (27 жовтня – ред.), коли у Михайлівці просто у приватний будинок влетів дрон у вікно і поранення отримало літнє подружжя, дуже кричущий і заслуговує на засудження всім світом», – наголосила Гуменюк.

Вона підкреслила, що армія РФ продовжує використовувати осколкові боєприпаси, які «скидає з дронів іншої конфігурації, вишукуючи скупчення людей у населених пунктах».

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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