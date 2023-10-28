За ніч армія РФ скинула на Херсонщину 16 керованих авіабомб – Гуменюк

Протягом ночі на Херсонщині зафіксовано скидання авіацією сил РФ 16 керованих авіабомб, повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Основне напруження ворог продовжує створювати з повітря. Це знов використання тактичної авіації. Не припиняється бомбардування правого берега (Дніпра – ред.). Населені пункти, розташовані безпосередньо біля врізу води, потерпають від скидання керованих авіабомб, за ніч ворог застосував ще 16. У цілому за бойову добу вже нараховуємо 27 керованих авіабомб (скинутих) по населених пунктах Херсонщини», – сказала Гуменюк.

За її словами, армія РФ продовжує тиск саме з повітря, оскільки «не має основної переваги у наземному бою і намагається у такий спосіб зупинити Сили оборони».

«Це засоби терору, які ворог використовує по всій лінії фронту», – підкреслила речниця ОК «Південь».

За її словами, російські війська продовжують також здійснювати атаки із застосуванням дронів.

«Вчорашній випадок (27 жовтня – ред.), коли у Михайлівці просто у приватний будинок влетів дрон у вікно і поранення отримало літнє подружжя, дуже кричущий і заслуговує на засудження всім світом», – наголосила Гуменюк.

Вона підкреслила, що армія РФ продовжує використовувати осколкові боєприпаси, які «скидає з дронів іншої конфігурації, вишукуючи скупчення людей у населених пунктах».

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.