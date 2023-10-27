ОВА: через атаки РФ на Херсонщині загинула людина, ще одна поранена

Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через ворожий удар загинула людина. Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці (село під Херсоном). До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється», – написав він у телеграмі.

За його словами, також через російський обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік – його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.