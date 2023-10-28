Упродовж доби відбулося 48 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 28 жовтня на фронті відбулося 48 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – ідеться в повідомленні.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, відзначають у Генштабі.

«На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили пʼять атак противника. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили шість атак противника. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак», – указано у зведенні.

За цими даними, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника, вказують у Генштабі.