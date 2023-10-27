70% українців добре ставляться до перейменування вулиць і військових частин на честь Шухевича – опитування

Понад дві третини українців «дуже добре» або «скоріше добре» ставляться до можливого перейменування на честь Романа Шухевича у своєму місті або селі вулиць чи площ, а також до присвоєння його імені військовим частинам. Про це, як повідомляє Центр досліджень визвольного руху, свідчать результати опитування, проведеного у вересні – жовтні 2023 року Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

58% опитаних характеризують його як головного командира Української повстанської армії, ще 43% – як лідера українських націоналістів, натомість 5% називають «колаборантом під час Другої світової війни, поплічником нацистів».

72% опитаних «знають, чули що-небудь, читали або бачили про Українську повстанську армію (УПА)». З них «дуже позитивно» ставляться до визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України 58%, «скоріше позитивно» – ще 32%.

Опитування проводилося лише з респондентами у віці 18 років і старше і лише з тими, хто проживає на території, яка контролювалася Україною на 23 лютого 2022 року. Польовий етап дослідження тривав з 29 вересня до 9 жовтня 2023 року. Загалом у рамках дослідження було проведено 1004 інтерв’ю.