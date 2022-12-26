В Ізюмі з’явилися вулиці Шухевича, Чорновола, Лук’яненка та загиблого журналіста Махова

У звільненому від російських військ Ізюмі Харківської області перейменували низку об’єктів, пов’язаних із СРСР та Росією, повідомив у фейсбуці заступник міського голови Володимир Мацокін.

«Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновіл, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меїр – їхні імена також прикрасять наше місто», – написав Мацокін.

Він також опублікував саме розпорядження, згідно з яким вул. Аляб’єва стала вул. Валерія Лобановського, вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса, вул. Олександра Островського – вул. Олександра Махова (журналіста, який загинув під час бойових дій неподалік Ізюма на початку травня), вул. «Радгосп «Ізюмський» – вул. Маріупольска, вул. 8 березня – вул. Ірпінська, вул. Черняхівського – вул. Бучанська, вул. Панфілова - вул. Голди Меїр тощо.

Загалом перейменовано 19 об’єктів. Це третій етап перейменування після деокупації міста – раніше було перейменовано загалом 43 топоніми.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі Ізюм.