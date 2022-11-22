Помер Герой України Юрій Шухевич

Уночі 22 листопада на 90-му році життя помер Герой України, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич. Новину про смерть підтвердили Радіо Свобода у мерії Львова.

Як повідомляє з посиланням на дружину померлого Наталію львівський телеканал NTA, останні хвилини життя Юрій Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів (нині – Радехівський район Львівської області) в родині Романа та Олександри Шухевичів. Батько, Роман Шухевич, був командувачем УПА, одним з лідерів ОУН.

Юрій Шухевич став активним дисидентом, членом Української Гельсінської групи. У 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках він був політичним вʼязнем, провівши у в’язницях і таборах СРСР загалом 28 років. Із 1990 до 1994 року очолював УНА-УНСО. У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.