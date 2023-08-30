80 років тому «бандерівці» влаштували «перебудову» ОУН: чому Бандера її не сприйняв

80 років тому, у серпні 1943 року, відбувся Третій великий збір Організації українських націоналістів («бандерівців»). ОУН (б) ухвалила нову програму, нові гасла, відбулася зміна керівних осіб. Можна сказати, що в лавах «бандерівського» крила ОУН відбулася «перебудова». Більше про це «Історична Свобода» говорила з істориком Олександром Іщуком.

– Третій великий збір ОУН був не просто великим, а ще й надзвичайним. Що оунівців влітку 1943 року змусило до надзвичайного заходу? – Змусила ситуація в Україні і ситуація в самій Організації українських націоналістів. Вже не було таких зборів кілька років. І потрібно було зібратися керівникам обговорити, по-перше, зміни до програми і статуту. Кожна політична організація так чи інакше проходить через певну еволюцію, щось змінюється – потрібно вносити зміни. Нехай і не дуже великі, але це потрібно було. По-друге, ситуація в Другій світовій війні дуже помінялася. Відбулися вже Сталінградська і Курська битви. Німці втратили ініціативу, яку натомість перехопили СРСР і західні союзники. Ставало зрозуміло, що Німеччина може програти цю війну. Потрібно було ухвалювати рішення, що робити в такому випадку. Саме тому і зібралися.

Не треба гріха таїти, в червні 1941 більшість членів ОУН була орієнтована на перемогу Німеччини

Збір, який тривав кілька днів, відбувся на території Тернопільської області, на хуторах і в таких конспіративних умовах, щоб навіть місцеві не дуже собі уявляли, що то за люди зібралися. Загалом відомо 27 учасників, серед них такі відомі члени Проводу ОУН, як Роман Шухевич, Василь Кук, Омелян Логуш, Дмитро Клячківський. Основних питань було три. Доповідь із міжнародних політичних питань робив Мирослав Прокоп. Доповідь зі зміни до програми ОУН робив Омелян Логуш. І третю доповідь робив Дмитро Маївський про організаційні питання – яким шляхом повинна рухатися ОУН. Прокоп зробив дуже цікаву доповідь. І ті, хто слухав її, потім розповідали (і в діаспорі, і в Україні): констатували той факт, що війна пішла не тим шляхом, як очікували члени ОУН в 1941 році.

Для України це означало шанс стати незалежною державою, нехай навіть під патронатом Німеччини

Не треба гріха таїти, в червні 1941 року більшість членів ОУН була орієнтована на перемогу Німеччини. Попервах здавалося, що німці, якщо не повністю виграють війну, все-таки зможуть зайти далеко вглиб радянської території, можливо, встановити якусь маріонеткову державу і таким чином завоювати величезний шматок цієї імперії. А для України це означало шанс стати незалежною державою нехай навіть під патронатом Німеччини, як зробили у Словаччині. І про це говорилося прямо й відверто. Але історія пішла не тим шляхом: хоча ОУН проголосила відновлення незалежності 30 червня 1941 року, німці відмовилися це підтримувати. Потім вже їхні очільники, які не були засуджені в Нюрнбергзі, відверто визнали, що це була одна з найбільших помилок, що вони не домовилися з українцями бодай про мінімальну підтримку. Це було би колосальною підтримкою для Німеччини у боротьбі проти СРСР у 1942-1943 роках.

Відновлення незалежності 30 червня 1941 німці відмовилися підтримувати. Очільники, які не були засуджені в Нюрнберзі, відверто визнали, це була одна з найбільших помилок

Але німці відмовились підтримати прагнення українців до самостійності, до відновлення державності, до того, щоб зруйнувати ненависну колгоспну систему. Люди надії покладали на німців, які, навпаки, почали нав’язувати свої порядки, гнати населення на примусові роботи... – Німці здебільшого зберегли колгоспи. – Так, зберегли колгоспи дійсно. І це означало, що тих змін, на які чекала і ОУН, і люди, не відбулося. Зараз, коли ми досліджуємо створення УПА у 1942-1943 роках, то сходимося в тому (це видно з документів), що УПА і на Волині, і потім у Галичині створювалися для боротьби проти німців. Особливо на Волині. – Які принципові зміни відбулися в результаті Третього великого збору ОУН? – УПА створювалася повільно, на різних територіях. І сама ОУН, її керівне ядро в якийсь момент втратили зв'язок із цим. На місцях створювалися збройні загони, які з боку ОУН не мали забезпечення. ОУН ще не була готова очолити збройну боротьбу.

У 1942-1943 УПА і на Волині, і потім у Галичині створювалися для боротьби проти німців

Це добре зрозуміли Роман Шухевич і Дмитри Клячківський на Волині. Вони почали організовувати УПА в тому вигляді, як ми звикли бачити у 1943-1944 роках – відділи, загони, територіальні штаби. Тобто вони очолили цю боротьбу. Саме Шухевич в 1943 році поставив питання, що потрібно очолити створення української армії, щоб чинити спротив німцям, а в перспективі – і радянській владі, яка буде повертатися в Україну. Ось це було принципова зміна.

Саме Шухевич в 1943 році поставив питання, що потрібно очолити створення української армії, щоб чинити спротив німцям, а в перспективі – і радянській владі

Це не всі розуміли. Наприклад, колишній урядуючий провідник ОУН Микола Лебідь, який керував до травня 1943 року, віддавав перевагу підпільним методам. Не створювати армію, а хай будуть боївки. Тобто так, як ОУН досі існувала – як організація, але не армія. Роман Шухевич як військовик розумів, що потрібен військовий чин. У Галичині УПА ще навіть не існувало на початку 1943 року. І далі вже, за рішенням Третього великого надзвичайного збору ОУН, починається створення УПА в Галичині, на Закерзонні і на інших українських етнічних територіях. Тобто, за задумом, це повинна бути збройна сила, яка повинна захистити українське населення. – Отже, ухвалили рішення розгортати УПА?

Не треба думати, що в ОУН всі одноголосно голосували за рішення. Нічого подібного!

– Так, розгортати УПА. Не всі з цим погоджувалися. Не треба думати, що в ОУН всі одноголосно голосували за рішення. Нічого подібного! Є архівна кримінальна справа на член Проводу ОУН Михайла Степаняка. Він вважав по-іншому: не можна створювати УПА, яка недостатньо забезпечена зброєю й амуніцією, не має підтримки всього населення. Натомість потрібно думати над тим, щоб підняти загальнонаціональне повстання. В його уяві це було щось на зразок всенародного зриву, щоб всі підтримали. – Це і раніше була у воєнній доктрині ОУН така ідея.

Створити УПА чисельністю у десятки тисяч бійців, яка могла давати бої і німцям, і військам НКВД – це вдалося зробити

– Так. Але ми ж розуміємо, що це дуже важко зробити. Треба ж визнати, що частина людей боялася, частина ховалася від німців, частина боялася повернення Червоної армії. Сотні тисяч людей невдовзі втекли на Захід. Тобто оцієї єдності досягти не вдалося. Але створити УПА чисельністю в десятки тисяч бійців, яка могла давати бої і німцям, і військам НКВД – це вдалося зробити. – А що змінилося в програмі? – Тут дуже цікава історія. Тому що саме життя примусило членів ОУН змінити програму. В 1941-1942 роках такі провідні члени ОУН, як Василь Кук, Дмитро Мирон-Орлик або той же Євген Стахів опинилися, відповідно, у Дніпропетровську, в Києві, на Донбасі. Вони там почали розповідати про програму ОУН, затверджену на попередньому великому зборі, і в якийсь момент вони побачили, що їх погано розуміють. Виникали питання: добре, ви за українську самостійну, соборну, незалежну державу, а де у вас про право власності на землю, наприклад, про ліквідацію колгоспів, про 8-годинний робочий день, про створення профспілок, право на освіту кожному? Ось ці питання хвилювали місцевих. А такі гасла, як «Слава вождю!», що тоді проголошували оунівці, сприймалися з посмішкою. Мовляв, уже був Сталін, такий великий вождь. І що він наробив: голод, репресії, колосальну кількість розумних людей знищив!

– То на вождізм не велися?

У програмі, ухваленій Третім великим збором, бачимо, що ОУН суттєво еволюціонує у бік демократичний

– Цей вождізм викликав відразу. І тоді оунівці зрозуміли, що треба якось приваблювати людей в організацію, що треба щось поміняти. І саме в програмі, ухваленій Третім великим збором, бачимо, що ОУН суттєво еволюціонує, як зараз вважають історики і юристи, в бік демократичний, ба навіть у бік соціал-демократії. Згадано вже і про профспілки, які можуть створювати робітники, і про те, що вони можуть бути співвласниками підприємств, що власність може бути різною: колективною і державною, що 8-годинний робочий день має бути в чоловіків і в жінок, про якісь пільги і відпочинок теж. Тобто про такі речі ОУН раніше майже не говорила. В ОУН був акцент на збройній боротьбі за незалежність – основне. Провід опрацював матеріали – оці думки, почуті в південних, центральних, східних областях – всюди, де були ланки ОУН, вони були зібрані і опрацьовані. І програма була змінена ось в такий бік. І такою вона залишалася до кінця діяльності ОУН в Україні, до середини 1950-х років. – Степан Бандера на той момент перебував в німецькому концентраційному таборі. Він не впливав на ці процеси. – Абсолютно так. – Але коли він вийшов і довідався про ці зміни, то вони йому не сподобалися. – Абсолютно вірно. – А чому?

Українське населення хотіло, щоб в Україні не було вождізму. Саме це спричинило зміни

– Він сформувався за зовсім інших умов у зовсім іншій державі – у міжвоєнній Польщі. Він у СРСР фактично не жив. Він тільки в 1939 році був звільнений, коротко побував у Львові і виїхав. І все. Потім він був арештований німцями. Тобто він не знав, що таке ця радянська система кровожерлива, які там люди. Він не міг цього до кінця сприйняти. А живучи вже в Мюнхені, читаючи ось ці тези і таку програму, він десь не міг зрозуміти: а де ж те, за що ми боролися раніше, чому ми робимо відступи? І Кука, який після загибелі Шухевича очолив УПА, в еміграції вважали соціалістом, який вже зовсім під впливом комуністичної влади перейняв соціалістичну програму. Але насправді це був вплив суспільної думки. Це так думало українське населення, яке хотіло, щоб в Україні не було вождізму. Це не сприймалося. Саме це спричинило зміни, а не те, що зібрався Провід і вирішив, як їм захотілося. Ні, вони прислухалися до думки людей. Це дуже важливо. – Тобто це така еволюція внаслідок того, що вони побачили ту Україну, яка за Збручем? – Так, вони побачили індустріальні регіони з потужними заводами. В Маріуполі була величезна організація ОУН – більше 200 людей, а загалом у Донецькій області – більше тисячі. Так само у Дніпропетровській. Це були досить серйозні ланки. І всі ж вони писали звіти, інформували. І там життя було зовсім по-іншому влаштоване, ніж, наприклад, в Тернопільській чи Львівській областях. І цей вплив дуже цікавий. Він показує, що вміли слухати один одного. Якби не було таких потужних ворогів, в першу чергу СРСР з його потужною репресивною каральною машиною, ця програма цілком могла бути реалізована. – Гасло «Воля народам! Воля людині!» – воно теж тоді з’явилося? – Теж з цього збору. – Як до цього дійшли? В 1939-1941 роках головне гасло «Україна для українців!». – Так. – Як я розумію, це гасло повністю не відкинули, але актуальнішим зробили «Воля народам! Воля людині!».

– Правильно. Тому що в ОУН побачили: не одні вони борються за свою свободу. В Литві, Латвії, Естонії такі самі партизани – «лісові брати». І якщо ми подивимося, як вони були одягнуті, озброєні, то це дуже схоже на українських повстанців. Дуже схожі криївки, методи партизанської боротьби. А це означало, що українці не одні боролися, що боролися народи цілі. І ще в ОУН сподівалися, що приєднаються ті національності, які в Росії: калмики, чеченці та інші. Це люди, які дуже постраждали при Сталіні, а тому вони були зацікавлені відокремлюватися.

– Тоді в УПА створювали національні відділи. – Так. Їх охоче приймали в УПА. Є навіть фотографії цих національних відділів. І для них писали листівки російською мовою. В СРСР були народи, які хотіли вийти з цієї «тюрми народів». Відповідно людині мали би бути людські права і свободи гарантовані, а народи, якби вдалося зруйнувати СРСР, мали би отримати незалежні держави. І Україна – одна серед них.

– Які кадрові зміни відбулися?

Бюро Проводу ОУН очолив Роман Шухевич як один з найстарших членів організації. За стажем

– До травня 1943 року урядуючим провідником ОУН був Микола Лебідь. Але проти нього існувала певна опозиція. Серед іншого, як я вже казав, через те, що не створювали активно загони УПА. Лебідь був прихильником підпільної діяльності, а ситуація вимагала бойового, військового чину. І в травні 1943 року Лебедю висунули ультиматум, що він не виконує ролі керівника, і треба обрати інше керівництво, бодай тимчасове. Відтак обрали Бюро Проводу ОУН, яке як перший серед рівних очолив Роман Шухевич, як один з найстарших членів організації. – Один із найстарших за віком? – За стажем. Не треба думати, що в ОУН такі були порядки, що ніхто нікого не міг усунути. Нічого подібного! Лебедя ось так усунули. Звичайно, це означало посилення позицій Романа Шухевича. Посилився і Дмитро Маївський – хороший організатор і пропагандист. Ось багато ідей, про яку ми тут говоримо, виходили саме від Дмитра Маївського. Він вмів швидко реагувати на політичну ситуацію. Вони з Шухевичем у цьому плані добре співпрацювали. Дмитро Клячківський отримав підтвердження, що він очолює УПА і все підпілля на Волині. Це теж було дуже важливо, бо Клячківського певна частина ОУН вимагала судити, що він самовільно почав створювати армію. Але Клячківський правильно зробив, бо він побачив, що люди самі організовуються. Вже одна УПА існувала під керівництвом Тараса Бульби-Боровця. То скільки їх ще мало виникнути, щоб зрозуміти, що пора свою створювати? Натомість колишній очільник Лебідь очолив контрольно-ревізійну комісію ОУН. У липні 1944-го створили Українську головну визвольну раду, де Лебідь опинився на посаді генерального секретаря закордонних справ і виїхав за кордон. Михайло Степаняк, який теж був в опозиції до Шухевича і критично ставився до створення УПА, зберіг на певний час свою посаду керівника ОУН на західноукраїнських землях. Але невдовзі Шухевич вирішив відправити його на Волинь, де Степаняк опинився разом із Куком.