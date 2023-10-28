Росія зазнала під Авдіївкою найбільших втрат за рік – британська розвідка

Британська військова розвідка вважає, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році. Про це міністерство оборони Великої Британії повідомляє у щоденному огляді ситуації в Україні.

За цими даними, впродовж останнього тижня тривали важкі, але безрезультатні бої в районі Авдіївки, де в середині жовтня 2023 року Росія розпочала масштабний наступ.

«Ймовірно, у цьому районі було зосереджено підрозділи до восьми бригад. Ці частини, напевно, зазнали одні з найвищих втрат у 2023 році», – пише міністерство.

Російські «військові блогери», зазначає британська розвідка, різко критикують тактику військових РФ під час наступу. «Характер операції дозволяє припустити, що основне військово-політичне завдання Росії залишається таким, як і впродовж більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захоплення нових територій, але військові не можуть організувати ефективні наступальні дії на оперативному рівні», – йдеться в огляді.

Втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі, йшлося в черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звертають увагу на дані української сторони і супутникові знімки, які засвідчують втрати сил РФ у цьому районі.

Раніше цього тижня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з 11 жовтня Росія зазнала значних втрат під час спроби наступу, зокрема щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання «на більш як батальйон».