Білий дім: Північна Корея вже почала передавати Росії військове обладнання та боєприпаси

Північна Корея передала Росії понад 1 тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами – про це заявив журналістам 13 жовтня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляють міжнародні медіа, Білий дім оприлюднив серію супутникових фото, які свідчать про передачу військових вантажів із КНДР на борт корабля під російським прапором. За даними Вашингтона, це відбулося в період між 7 вересня та 1 жовтня.

«Ми засуджуємо КНДР за передачу Росії цього військового обладнання, яке буде використане на нападів на українські міста, вбивств українських цивільних і подальше ведення нелегітимної війни Росії», – сказав Кірбі.

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За його словами, розширення партнерства між Пхеньяном та Москвою загрожує регіональній стабільності та глобальному режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

«Ми не дозволимо КНДР таємно допомагати військовій машині Росії. І світ повинен знати про підтримку, яку Росія знову може надати КНДР у відповідь», – додав речник.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у вересні пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» Росії. Також він висловив впевненість у тому, що Росія переможе у війні і назвав її «священною боротьбою». Путін, своєю чергою, заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю.