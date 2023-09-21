Росія хоче завезти людей із Північної Кореї на окуповані території Донбасу: яка мета і чи справді це можливо

Чи поїдуть жителі Північної Кореї працювати на окупованих територіях України? До яких сфер їх може залучити російська окупаційна влада? Про що Володимир Путін домовився з Кім Чен Ином, і чи вплинуть ці домовленості на хід війни в Україні? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія має намір завезти робітників з Північної Кореї на окуповані території Донецької та Луганської областей України, повідомив 17 вересня Центр національного спротиву (ЦНС) . Там зазначили, що в результаті зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина , яка відбулася 13 вересня, підписано низку домовленостей, які стосуються окупованих територій України.

. Там зазначили, що в результаті зустрічі президента Росії та лідера КНДР , яка відбулася 13 вересня, підписано низку домовленостей, які стосуються окупованих територій України. Зокрема, російський президент вмовив лідера Північної Кореї відкрити свої так звані дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську. Головне завдання цих установ – не посилення економічної взаємодії чи туризму, а сприяння завезенню на окуповані території робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах, стверджують у Центрі національного спротиву.

«Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити для зведення фортифікаційних споруд для російських військ, а також для будівництва об'єктів за розпорядженням окупаційних адміністрацій», – мовиться у повідомленні ЦНС.

Розслідувачі не виключають, що робітничі загони, сформовані з громадян КНДР, можуть бути застосовані на підтримку армії Росії.

Лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» Росії. Також він висловив впевненість у тому, що Росія переможе у війні і назвав її «священною боротьбою». Путін, своєю чергою, заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю.

Газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планував отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси боєприпасів та снарядів Північної Кореї.

США та інші країни застерігали Москву і Пхеньян від укладення заборонених угод із передачі зброї. Зокрема, у Держдепартаменті 13 вересня заявили, що Сполучені Штати без вагань запровадять додаткові санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо вони укладуть нові угоди щодо продажу зброї.

Маріуполь: «проблема розселення»

«Новини Приазовʼя» запитали у представників влади та експертів проте, як зустріч лідерів Росії і КНДР може вплинути на Україну і, зокрема, окуповані території.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазов’я», що у місті вже зараз виникають проблеми з розселенням. До ідеї приїзду туди робітників з Північної Кореї посадовець ставиться скептично.

«Якщо брати Маріуполь, район, там вже нема куди, кого завозити. Тому що дуже велика проблема з розселенням. По місту не так багато нерухомості, де можна жити. Теоретично це може бути, але я не дуже вірю в це. Тому що дії росіян вказують на те, що вони оцінюють територію Маріуполя як ризиковану», – зауважив він.

«Немає робочих місць»

Враховуючи загальний рівень життя в Північній Кореї, її громадяни можуть працювати за меншу заробітну плату, ніж інші мігранти. Але у Маріуполі немає такої кількості робочих місць, куди можна було б влаштувати нових працівників, стверджує Андрющенко.

«Росіяни приїжджають на підробіток, ми їх трохи бачимо. З іншого боку, що таке Північна Корея? Ну добре, приїхали, вони отримали рублі, і що вони з ними будуть робити? Що вони можуть робити такого, чого не роблять вже там мігранти? Заводів немає, а ті, що були навіть у Донецьку, вони ж розграбовані, і де-факто не працюють. Будівництво (російська окупаційна влада – руд.) вони скорочують через те, що в них немає фінансів. Я не розумію, що вони (робітники з Північної Кореї) можуть робити», – каже він.

Жителям Росії, які приїжджають на заробітки до Маріуполя, у цьому місті платять зазвичай більше, розповідає посадовець. Так, за його даними, якщо у Росії освітяни отримують 15 тисяч рублів, то в окупованому Маріуполі – 30-50 тисяч рублів, компенсацію на проживання і у деяких категорій передбачене безкоштовне харчування.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Чутки Кремля»

Журналіст родом із Донецька Денис Казанський вважає, що КНДР навряд чи відправить своїх громадян працювати за кордоном, оскільки це дуже закрита країна.

«Відпускати своїх громадян, власне, у такий віддалений регіон, де набагато більше свободи – це для самих північних корейців, я думаю, ризики. Тому що люди можуть начитатися інтернету, подивитися, як живуть інші люди і вже або не повернутися, або повернутися з іншими настроями. І тим більше я не розумію, який в цьому сенс», – підкреслив він.

Росія дійсно потребує військових, але не робітників, каже журналіст. За його словами, на окуповані території активно завозять мігрантів з Центральної Азії, тому гострої потреби саме в робітниках на ТОТ немає.

Якісь чутки, які запускає Кремль, щоб підкреслити, що Північна Корея готова підтримувати, допомагати Росії

«Зараз ми бачимо в Маріуполі, якраз велика кількість саме робітників з Таджикистану, Узбекистану поприїжджали. Місцеві люди багато про це пишуть. І я, чесно кажучи, не розумію, куди і навіщо завозити північних корейців. Тому, я думаю, може це просто якась чергова інформаційна складова в цьому є, просто як свідчення, якісь чутки, які запускає Кремль, щоб підкреслити, що Північна Корея готова підтримувати, допомагати Росії, але я не думаю, що це буде реалізовано», – впевнений він.

До того ж, жителі КНДР не володіють російською мовою, що може суттєво ускладнити їхнє перебування за кордоном, додав Казанський.

Вплив та роль Китаю

Кандидатка політичних наук, політолог-міжнародник Олеся Яхно зазначила, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про виродження масштабів Росії.

Вона також зауважила, що найбільш впливовою країною в азійсько-тихоокеанському регіоні все одно залишається Китай, тому співпраця Росії й Північної Кореї навряд чи вплине на хід війни в Україні, вважає Яхно.

«Північна Корея так чи інакше впирається в питання Китаю. Тому що якоюсь мірою Китай як певний гарант або найбільш впливовий суб’єкт в азійсько-тихоокеанському регіоні не зацікавлений в погіршення відносин і з Європою і США на підставі того, що Північна Корея може постачати зброю РФ. Тому на цей момент всі стежать у західних ЗМІ, були також заяви від американських чиновників на цей рахунок. Вони розуміють про що йде мова і будуть спостерігати за ситуацією, наскільки це озброєння (яке може передати Північна Корея РФ – ред.) є критичним. Тому що все-таки вказується, що кардинально ці поставки не можуть змінити ситуацію на полі бою, але все-таки сам факт він потребує уваги», – сказала вона.

Китай має інструменти для впливу як на Росію, так і на Північну Корею, пояснює експертка.

«І механізми, і важелі впливу Китаю є на Північну Корею, яка багато в чому залежна від Китаю. Так само є вплив і на Росію, яка теж економічно в певних сферах залежить від Китаю. Я думаю, що прямої участі (Північної Кореї у війні РФ проти України) не дозволить Китай. Тому що це буде послаблювати роль гаранта Китаю, як він цього хоче. Є насамперед економічна і військова сфера інтересу, але не на рівні людей і їхньої участі, а на рівні тієї амуніції, тих боєприпасів, які необхідні Росії», – пояснила вона.

Відправка громадян Північної Кореї на окуповані території також навряд чи можлива, додала Яхно. На її думку, такі кроки будуть погоджуватися і з Китаєм теж.

«Тобто, коли ці країни не запроваджують санкції проти Росії, це одна річ. А друга річ, коли громадяни конкретної країни можуть повноцінно, не як окремі найманці, а як саме цілеспрямовано групами брати участь у війні, я думаю, що ні. Я думаю, що навіть Північна Корея в цьому не зацікавлена», - переконана експертка.

«Вербування на фронт не виключене»

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що жителі Росії дедалі більше остерігаються переїзду на окуповані території, тому Росія шукає охочих з інших країн.

«Не їдуть росіяни, бо бояться, зі зрозумілих причин бояться. Бо вони вважаються там ворогами. Вважають, що якщо туди поїдуть бідні нещасні північні корейці, які живуть у «концтаборі», для них це буде краще. Вони якраз можуть заповнити всі вакансії водіїв, двірників і так далі», – каже політик.

Він вважає, що Росії вигідний приїзд жителів КНДР, оскільки тоді їх можна буде вербувати до лав російської армії в обмін на громадянство.

«Частина з них може потрапити й на фронт за великі гроші. Такий варіант не можна виключати. Людина приїжджає, трохи адаптується і йому кажуть: «Чи не хочеш ти отримувати 3000 доларів на місяць? Ось ми тебе тоді беремо та відправляємо на фронт, а у разі твоєї загибелі сім'я отримає 50 тисяч євро». Для них це просто шалені гроші. Я думаю, що тут присутній теж такий розрахунок», – зауважив співрозмовник.

«Цивільна армія»