Американський солдат, якого депортувала КНДР, проходить перевірку у США

Американський солдат, якого депортувала КНДР після того, як він перетнув кордон між двома Кореями понад два місяці тому, у четвер був доставлений на військову базу у Техасі для медичного огляду та співбесіди після повернення до США, повідомили у Пентагоні.

За даними Білого дому, повернення солдата стало можливим за сприяння Швеції та Китаю.

За даними Пентагону, 23-річний солдат Тревіс Кінґ прибув в четвер удосвіта на базу ВПС Лекленд у Сан-Антоніо і був доставлений до армійського медичного центру Брук. Він пройде низку медичних та психологічних обстежень та допитів, а також отримає можливість зустрітися із сім’єю.

Кінґ проходив службу на американській військовій базі в Південній Кореї. Раніше цього року через дисциплінарні стягнення він провів близько двох місяців у слідчому ізоляторі. Після звільнення командування планувало повернути його до США, але солдат утік із аеропорту. Потім він приєднався до групи, яка їхала на екскурсію до демілітаризованої зони на кордоні Південної Кореї та КНДР, і там перетнув кордон. Його затримали північнокорейські прикордонники. Близько тижня тому зʼявилися повідомлення, що Пхеньян розглядає можливість депортації Кінґа.