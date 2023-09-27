КНДР депортувала американського солдата Тревіса Кінґа

Влада Північної Кореї передала представникам США солдата американської армії Тревіса Кінґа, який утік до КНДР у липні. У повідомленні Міністерства оборони США зазначено, що окрім американської та північнокорейської сторони, у переговорах про видачу Кінґа брали участь китайські та шведські дипломати. Солдата перевезли через кордон КНДР до Китаю, зараз, як повідомляють ЗМІ, він готується до повернення на батьківщину.

Кінґ проходив службу на американській військовій базі в Південній Кореї. Раніше цього року через дисциплінарні стягнення він провів близько двох місяців у слідчому ізоляторі. Після звільнення командування планувало повернути його до США, але солдат утік із аеропорту. Потім він приєднався до групи, що їхала на екскурсію до демілітаризованої зони на кордоні Південної Кореї та КНДР, і там перетнув кордон. Його затримали північнокорейські прикордонники.

Про умови утримання Кінґа в Північній Кореї наразі невідомо. Для зʼясування та подальшого вирішення його долі було створено міждержавну групу посередників, у якій брали участь представники США, Південної Кореї, Китаю та Швеції. Близько тижня тому зʼявилися повідомлення, що Пхеньян розглядає можливість депортації Кінґа.

Північнокорейські державні ЗМІ показували інцидент із Кінґом як протест солдата проти «нелюдського поводження та расової дискримінації в американській армії та суспільної нерівності в США» і повідомляли, що американець нібито хотів отримати притулок.

З боку армії США солдату, як і раніше, загрожує покарання за самовільне залишення частини.

Південна Корея і КНДР технічно залишаються у стані війни, оскільки бойові дії в Корейській війні закінчилися в 1953 угодою про перемирʼя, а не повним мирним договором. Відтоді Сполучені Штати зберігають велику військову присутність у Південній Кореї.