Пхеньян заявляє, що американський солдат Тревіс Кінґ «незаконно вдерся» на територію КНДР

Американський солдат, який у липні втік через кордон із Північною Кореєю, «визнав, що вдергся незаконно», повідомило 16 серпня з посиланням на результати розслідування державне інформаційне агентство КНДР – Центральне телеграфне агентство Кореї.

Цей звіт є першим публічним коментарем Північної Кореї щодо справи Тревіса Кінґа.

«Під час розслідування Тревіс Кінґ зізнався, що вирішив переїхати до КНДР, оскільки відчував невдоволення нелюдським жорстоким поводженням і расовою дискримінацією в армії США», – стверджує офіційна агенція КНДР.

Ще 18 липня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін підтвердив, що американський військовий незаконно перетнув кордон Північної Кореї.

Раніше американські медіа з посиланням на збройні сили США в Кореї повідомили, що військовий США на ім’я Тревіс Кінґ перетнув кордон між Республікою Корея та КНДР.

За словами представника американського контингенту в Кореї, Командування ООН зв’язалося з Північною Кореєю щодо втікача.

Як заявляють посадовці, яких цитує Reuters, солдат був відряджений до селища Пханмунджом у спільній зоні безпеки, коли перетнув військово-демаркаційну лінію з КНДР. Його мотиви невідомі, але перед тим він визнав свою провину в справі про напад та пошкодження поліцейської машини в жовтні минулого року. Він відбув свій термін під вартою і мав повернутися до своєї військової частини в США, але втік із аеропорту після проходження контролю.

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Один із американських посадовців на умовах анонімності розповів журналістам, що на Кінґа чекало дисциплінарне стягнення вдома. Неясно, чи це було пов’язано з жовтневим інцидентом.

Вважається, що востаннє американський солдат потрапляв до Північної Кореї в 1982 році.

У червні 2017 року в США помер студент Отто Вомрбієр, який до того був ув’язнений у Північній Кореї за звинуваченнями в крадіжці пропагандистського плаката. Мати юнака наполягала, що його катували в ув’язненні в тоталітарній комуністичній країні, він повернувся додому в стані коми.