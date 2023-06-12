У Москві громадянина США заарештували за звинуваченням у збуті наркотиків

Суд у столиці Росії Москві відправив до СІЗО 51-річного громадянина США, музиканта і продюсера Майкла Тревіса Ліка. Його звинувачують у збуті наркотиків у великому розмірі, повідомила об’єднана пресслужба міських судів.
Держдепартамент повідомив, що йому «відомо про затримання громадянина США у Москві». Представник Держдепартаменту також зазначив, що Сполучені Штати домагатимуться консульського доступу до американського громадянина. Інших коментарів влади США поки що немає.
Лік – колишній американський десантник. Він живе у Москві близько десяти років.
Як зазначає CNN, Лік був гостем програми цього телеканалу ще у 2014 році – тоді він уже жив у Росії та розповідав про проблеми незалежних музикантів із цензурою в країні.
Кримінальну справу проти Ліка відкрили за статтею про незаконне провадження або збут наркотиків у великому розмірі – йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. За повідомленням CNN, Лік провину не визнає.
- За останні роки Росія заарештувала кількох громадян США за різними звинуваченнями, включно зі зберіганням наркотиків, які Вашингтон вважає сфабрикованими. Вашингтон звинуватив Москву у використанні цих людей як заручників.
- Так, у серпні 2022 року суд у Росії призначив американській баскетболістці Брітні Ґрайнер 9 років колонії у справі про зберігання та контрабанду наркотиків після того, як у її ручній поклажі знайшли картриджі для вейпу з гашишною олією (легальні в США). У грудні американку обміняли на росіянина Віктора Бута, засудженого у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю.
- Під вартою в Росії перебувають ще двоє американців, про справи яких стало широко відомо і звільнення яких домагається влада США. Це засуджений за звинуваченням у шпигунстві Пол Вілан і заарештований у березні 2023 року за таким же звинуваченням журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Держдепартамент неодноразово закликав американців залишити Росію та не їздити до цієї країни.
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