У Москві громадянина США заарештували за звинуваченням у збуті наркотиків

Суд у столиці Росії Москві відправив до СІЗО 51-річного громадянина США, музиканта і продюсера Майкла Тревіса Ліка. Його звинувачують у збуті наркотиків у великому розмірі, повідомила об’єднана пресслужба міських судів.

Держдепартамент повідомив, що йому «відомо про затримання громадянина США у Москві». Представник Держдепартаменту також зазначив, що Сполучені Штати домагатимуться консульського доступу до американського громадянина. Інших коментарів влади США поки що немає.

Лік – колишній американський десантник. Він живе у Москві близько десяти років.

Як зазначає CNN, Лік був гостем програми цього телеканалу ще у 2014 році – тоді він уже жив у Росії та розповідав про проблеми незалежних музикантів із цензурою в країні.

Кримінальну справу проти Ліка відкрили за статтею про незаконне провадження або збут наркотиків у великому розмірі – йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. За повідомленням CNN, Лік провину не визнає.