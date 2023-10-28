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Вночі сили ППО збили три ракети «Іскандер» – ЗСУ

Українська ППО збила російську крилату ракету "Калібр" над Калинівкою, Броварський район, Київська область, ілюстративне фото
Українська ППО збила російську крилату ракету "Калібр" над Калинівкою, Броварський район, Київська область, ілюстративне фото

У ніч проти суботи, 28 жовтня, російські військові намагались атакувати Дніпропетровщину крилатими ракетами «Іскандер-К».

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що вдалось збити майже всі ракети.

«Близько 1:00 окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Росіяни випустили чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму», – зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

Відомо, що зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» збили три ракети. Ще одна ракета також не досягла своєї цілі.

У ніч на 27 жовтня армія РФ атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БПЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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