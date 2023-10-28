Вночі сили ППО збили три ракети «Іскандер» – ЗСУ

У ніч проти суботи, 28 жовтня, російські військові намагались атакувати Дніпропетровщину крилатими ракетами «Іскандер-К».

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що вдалось збити майже всі ракети.

«Близько 1:00 окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Росіяни випустили чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму», – зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

Відомо, що зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» збили три ракети. Ще одна ракета також не досягла своєї цілі.

У ніч на 27 жовтня армія РФ атакувала Україну з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БПЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.