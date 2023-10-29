За добу відбулось близько 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські військові відбили понад 10 так армії РФ, вони «стійко тримають оборону» на Авдіївському напрямку, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – кажуть у Генштабі.

Також відомо, що на Авдіївському напрямку армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку – «безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога».

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на Мар’їнському напрямку російські військові вели «безуспішні штурмові дії» в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

У Генштабі ЗСУ уточнили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

«Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.